Zatrważające dane

W tych miastach nawet co 5. osoba nie ma pracy. Bezrobocie sięga zenitu

W Polsce bezrobocie wynosi 5 proc., a nie brakuje miejsc – zwłaszcza dużych miast czy powiatów wokół nich – gdzie jest mniejsze niż 1 proc. Niestety, nie oznacza, że tak dobrze jest w całym kraju. W wielu powiatach czy miastach pracy nie ma co czwarty lub co piąty mieszkaniec! To oznacza pond 20-procentową stopę bezrobocia. Sprawdźcie szczegóły.