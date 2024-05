W tych miastach rozwodzą się na potęgę! Tutaj rozpadają się setki małżeństw

Rozwody w Polsce. Gdzie najczęściej rozpadają się małżeństwa?

W 2023 roku w Polsce złożonych zostało 81 tys. pozwów rozwodowych, rok wcześniej było ich 78,5 tys. To oznacza wzrost o ok. 3 proc. Specjaliści wzrostów statystyk rozwodowych upatrują w pandemii Covid-19 i związanych z nimi lockdownów. Co prawda minęło od nich już trochę czasu, ale – jak podkreśla stronie infor.pl dr Małgorzata Eysymontt, adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym i wykładowca na Uniwersytecie SWPS - decyzja o rozwodzie nie następuje z dnia na dzień i jest to zazwyczaj proces rozłożony w czasie.

Sprawdziliśmy, w których polskich miastach najczęściej dochodzi do rozwodów. Oczywiście przodują w nich duże ośrodki, co związane jest z liczbą osób, która żyje w danym mieście. Dlatego pod lupę wzięliśmy dane dotyczące rozwodów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (najnowsze tak szczegółowe statystki w bazie GUS są dostępne z roku 2022).

Dodajmy, że najniższy wskaźnik rozwodów ma Poznań - wynosi on 12,4 na 10 tys. mieszkańców. Co ciekawe, rekordziści w naszym zestawieniu mają dwa razy "gorsze" statystki.

