W tych polskich miastach przeklina się najczęściej. Nawet kilkadziesiąt razy dziennie!

W tych miastach mieszkańcy przeklinają najwięcej

Platforma edukacyjna online Preply przeanalizowało dane z 19 polskich miast, aby odkryć gdzie przeklina się najczęściej. Typowy Polak używa wulgarnych słów średnio około 19 razy dziennie. To niewiele mniej niż średnia dzienna Amerykanów, wynosząca 21.

Jak się okazuje, mężczyźni używają przekleństw częściej (22 razy dziennie) niż kobiety (15 razy dziennie), a młodsze pokolenia mają większą skłonność do używania wulgarnego języka. Średnio Polacy w wieku od 16 do 24 lat przeklinają 27 razy dziennie, podczas gdy respondenci w wieku 35 - 44 lat przeklinają 12 razy dziennie.

W jakich sytuacjach najczęściej używamy wulgaryzmów? Badanie wykazało, że wyjście ze znajomymi to miejsce i moment, w którym najczęściej padają przekleństwa. Wskazało taką odpowiedź 26,47 proc. respondentów, co jest bardzo podobne do wyniku przeklinania „w domu” – 25,02 proc. Co dość zaskakujące, tylko 15,46 proc. przeklina podczas jazdy samochodem. Ponad 14% Polaków nie potrafi sprecyzować, gdzie i kiedy przeklina najczęściej.

Wyniki powstały na podstawie ankiety wśród 1549 mieszkańców 19 największych miast w Polsce (wymagane było zamieszkanie na terenie kraju przez co najmniej 12 miesięcy).

W tych polskich miastach przeklina się najczęściej. Zobaczcie wyniki poniżej w galerii.

Sonda Czy zdarza Ci się przeklinać? Dużo przeklinam Sporadycznie przeklinam W ogóle nie przeklinam