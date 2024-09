i Autor: Państwowa Straż Pożarna/Facebook;pixabay.com zdjęcie ilustracyjne/Ciężki sprzęt ugrzązł w błocie

Wał uszkodzony podczas zbioru kukurydzy. „Woda leciała ciurkiem". Wezwano nawet wojsko

To mogło skończyć się prawdziwą katastrofą. Osłabiony wał przeciwpowodziowy w każdej chwili groził przerwaniem i zalaniem wsi Bartodzieje pod Głogowem. Według śledczych, do zdarzenia doszło w wyniku zbioru kukurydzy tuż przy wale, co doprowadziło do jego uszkodzenia.