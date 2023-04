Wybuch sedesu w Wałbrzychu

O zdarzeniu informuje Polsat News. Jak czytamy, we wtorek (11 kwietnia) przed południem w 10-piętrowym budynku przy ul. Poselskiej w Wałbrzychu doszło do wybuchu! Mieszkańców zaniepokoił huk oraz dym wydobywający się z mieszkania. W akcji gaśniczej brało udział 6 zastępów straży. Okazało się, że doszło do eksplozji... sedesu w jednym z mieszkań! Jak to się stało? Wedle ustaleń Polsatu, lokator miał wlać do sedesu łatwopalną ciecz, po czym wrzucił tam niedopałek papierosa. Doszło do eksplozji. Jeden z sąsiadów przyznał, że usłyszał potężny huk. Wiadomo, że poszkodowany lokator trafił do szpitala. Nikt inny nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Sonda Jak oceniasz pracę straży pożarnej w Polsce? Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Nie mam zdania