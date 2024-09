Ważne słowa Donalda Tuska we Wrocławiu. "Jestem zbudowany tym poziomem mobilizacji"

Odprawa służb z udziałem premiera odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Po godzinie 9 premier Donald Tusk spotkał się z dziennikarzami. Podczas konferencji prasowej zapewnił, że wszystkie służby są gotowe na ewentualną powódź.

- Poprosiłem uczestników spotkania, żeby też pokazali razem z nami pełną dyspozycyjność i zaangażowanie. Chciałbym powiedzieć, że prognozy nie są przesadnie alarmujące i nie bagatelizujemy żadnego ostrzeżenia. Pamiętamy rok 1997 i nie można tego lekceważyć. Dzisiaj nie ma powodu, żeby przywidywać zdarzenia w jakiejś skali, która stwarza zagrożenie na terenie całego kraju. Tego, czego można się spodziewać, to oczywiście lokalne podtopienia, podtopień błyskawicznych. Odebrałem meldunek z zagrożonych województw, ale chce podkreślić, jesteśmy przygotowani i skoncentrowani. Liczby mówią same za siebie, że jesteśmy doskonale przygotowani. W magazynach w samej Małopolsce czeka aż 2 mln worków z piaskiem (...). Dziękuję za pełną solidarność i koordynacje między województwami - powiedział premier Donald Tusk.

NA ŻYWO | Konferencja prasowa Premiera Donalda Tuska po odprawie ze służbami. https://t.co/rNLVu7ny7y— Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 13, 2024

Ulewne deszcze w Polsce. Oto sytuacja powodziowa

W czwartek, 12 września, w nocy ulewne deszcze dotarły do Polski. Za załamanie pogody w naszym kraju odpowiada niż genueński Boris. Na razie opady są intensywne, ale nie aż tak, jak się spodziewano. Niestety, to dopiero początek kryzysowej sytuacji, bo mocno będzie padało aż do poniedziałku (16 września).

Do tej pory (piątek, 13 września rano) na Dolnym Śląsku strażacy interweniowali ponad 40 razy. - To były interwencje w różnych częściach województwa, ale najwięcej z powiecie kłodzkim – informuje dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu. Strażacy wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew, udrożniania małych cieków wodnych czy przepustów i studzienek burzowych oraz wypompowywania wody z posesji.