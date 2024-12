Zaginęła Weronika Jędras

23-letnia Weronika Jędras po raz ostatni była widziana w Szklarskiej Porębie. Było to prawie tydzień temu, w poniedziałek, 17 grudnia, około godz. 11:30. Potwierdza to nagranie z kamer monitoringu. Wiadomo też, że wcześniej jechała pociągiem z Wrocławia do Szklarskiej Poręby, jednak z powodu przewróconego drzewa na torach, musiała przesiąść się do komunikacji zastępczej.

Od tamtego czasu kobieta nie nawiązała żadnego kontaktu ze swoimi bliskimi. Poszukiwania zaginionej 23-latki prowadzą policjanci z Wrocławia.

Weronika Jędras pochodzi z Katowic, ale obecnie mieszka we Wrocławiu, gdzie studiuje. Kobieta ma 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy do ramion i zielone oczy. Jak informuje policja, może mieć na sobie brązowy kożuch oraz białą czapkę. Znaki szczególne to tatuaż na plecach "kwiat niezapominajki" oraz na jednym z ramion "kości do gry".

Jak poinformował w mediach społecznościowych ojciec Weroniki, 23-latka zostawiła w domu telefon, co utrudnia jej zlokalizowanie. Sprawdzana jest m.in. aktywność na jej laptopie.

Weronika jest w Czechach?

Jak informuje "Fakt" bliskim Weroniki udało się ustalić, że kobieta skierowała się na czerwony szlak w stronę Jakuszyc, co może oznaczać, że kobieta trafiła do Czech. Przygotowali oni nawet ulotkę w języku czeskim, którą publikują w mediach społecznościowych. Policjanci z Wrocławia nawiązali więc kontakt ze stroną czeską na ewentualność, gdyby ta hipoteza się potwierdziła.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu przebywania zaginionej kobiety, proszone są o kontakt z dyżurnym KP Wrocław Śródmieście tel. 47 871 43 58 lub 47 871 32 90 oraz numerem alarmowym 112.

