Wielka akcja CBA we Wrocławiu! Agenci weszli do Urzędu Miasta i Ekosystemu

Wojciech Kulig
2026-03-05 11:35

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego od wczesnych godzin porannych prowadzą działania na terenie Wrocławia i okolic. Na celowniku śledczych znalazł się między innymi Urząd Miasta oraz miejska spółka Ekosystem. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy gospodarowaniu odpadami.

Akcja CBA we Wrocławiu

Służby CBA w kilkunastu lokalizacjach na Dolnym Śląsku 

Mieszkańców Wrocławia zelektryzowała informacja o szeroko zakrojonej akcji służb. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działają od rana na polecenie Prokuratury Krajowej.

- Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej i agenci CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów

- potwierdził Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. 

Urząd Miasta i spółka Ekosystem na celowniku CBA

Wiadomo, że funkcjonariusze pojawili się w kluczowych dla miasta instytucjach. Chodzi o wrocławski magistrat oraz komunalną spółkę Ekosystem. Celem agentów jest zabezpieczenie materiału dowodowego w prowadzonym śledztwie. 

- Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem

- zaznacza rzecznik. 

Czym zajmuje się spółka Ekosystem?

Spółka Ekosystem, która znalazła się w centrum zainteresowania służb, to jednostka komunalna. Powstała w 2012 roku i od tego czasu jest odpowiedzialna za kluczowe zadania związane z utrzymaniem porządku w mieście, w tym za unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Wrocławia.

O co chodzi w śledztwie? Chodzi o odpady

Jacek Dobrzyński ujawnił również, co jest powodem tak dużej operacji CBA. Śledztwo ma wyjaśnić, czy urzędnicy nie przekroczyli swoich uprawnień w związku z tematem odpadów.

- Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia

- dodaje Jacek Dobrzyński. 

Sprawa jest rozwojowa. O nowych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.

