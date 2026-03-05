Do potężnego pożaru doszło w nocy w znanym górskim kurorcie. Ogień objął cały budynek Pensjonatu Dawid przy ulicy Górskiej w Świeradowie-Zdroju, niszcząc go doszczętnie. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb kilkanaście minut po godzinie 2 w nocy. Jak się okazało, w obiekcie na szczęście nikt nie przebywał. Zaledwie dzień wcześniej opuścili go obywatele Ukrainy. Do sprawy odniosła się burmistrz Świeradowa-Zdroju, Edyta Wilczacka.

- Dziś w nocy około godz 2.15 w Świeradowie wybuchł pożar Pensjonatu Dawid na ulicy Górskiej. W pensjonacie nie było ludzi. Ubolewam bo budynek spłonął i dla właściela to ogromna strata. Na miejscu działają dwie jednostki OSP Świeradów-Zdrój , jednostka PSP Lubań , są także inne jednostki z powiatu lubańskiego oraz lwóweckiego

- przekazała Edyta Wilczacka.

Akcja gaśnicza na ogromną skalę

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy strażaków. Kiedy pierwsze wozy dotarły na miejsce, ogień trawił już cały budynek. Płomienie bardzo szybko objęły piętro, poddasze i konstrukcję dachu. Akcja gaśnicza była niezwykle trudna i wymagała zaangażowania kilkudziesięciu strażaków z dwóch powiatów.

- Pożar szybko się rozprzestrzenił i objął piętro, poddasze oraz dach obiektu. Z pierwszych ustaleń wynika, że budynek od wczoraj był niezamieszkały, po tym jak opuścili go zakwaterowani tam obywatele Ukrainy. W chwili dojazdu strażaków cały obiekt był już objęty ogniem. Obecnie trwa dogaszanie poddasza, jednak nie mamy możliwości sprawdzenia go w całości, ponieważ zniszczona została klatka schodowa. Dopiero po dogaszeniu i zabezpieczeniu konstrukcji strażacy sprawdzą wszystkie pomieszczenia. Na tę chwilę nie mamy osób poszkodowanych

- informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Kilkanaście zastępów w akcji

W akcji gaśniczej udział brały jednostki z powiatu lubańskiego i lwóweckiego. Na miejscu pracowały między innymi zastępy z JRG Lubań, JRG nr 1 Jelenia Góra, OSP Świeradów Zdrój, OSP Pobiedna, OSP Leśna, OSP Pisarzowice, OSP Mirsk, OSP Świecie, OSP Rębiszów i OSP Orłowice - Krobica. Działania zabezpieczały również policja i pogotowie energetyczne.