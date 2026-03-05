Czwartkowy quiz z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd

Konrad Marzec
2026-03-05 5:16

W czwartkowym quizie geograficznym "Super Expressu" skupiamy się na dwóch kontynentach - Europie i Azji. Pytamy o państwa, miasta, rzeki, góry, język, walutę i port kontenerowy. Test składa się z 10 pytań i zaliczamy go dopiero od 7 zdobytych punktów. Życzymy powodzenia i dobrej zabawy.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd
Pytanie 1 z 10
Gdzie leży Islandia?

Geografia - Europa, czy Azja?

Sztywny Pal Azji przekonuje, że "Europa i Azja to jedno ciało". W tym quizie ta zasada nie obowiązuje! Dziennikarz "Super Expressu" przygotował test, w którym pojawiają się m.in.:

  • Armenia
  • Mount Blanc
  • Islandia
  • Mekong

Brzmi znajomo? Państwa, miasta, rzeki, waluta, port kontenerowy, łańcuch górski, szczyt - o to wszystko pytamy w quizie geograficznym, poświęconym dwóm wspominanym wyżej kontynentom. Zakładamy, że nauczycielka geografii wystawiłaby pozytywne oceny dopiero od 7 zdobytych punktów. Życzymy powodzenia i nie zapomnijcie pokazać tego quizu swoim znajomym. Pod materiałem znajdziecie inne przykłady zabawy z geografią w roli głównej.

Co to jest quiz? 

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" przygotowuje trzy stałe quizy - z geografii, ortografii, wiedzy ogólnej (czwartek, sobota, poniedziałek). Pozostałe dni to już efekt wyobraźni naszych redaktorów. Zapraszamy do zabawy i życzymy samych poprawnych odpowiedzi!

