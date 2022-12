Wielka awaria gazociągu we Wrocławiu. Most Szczytnicki zamknięty, ewakuacja mieszkańców

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Wyciek gazu we Wrocławiu. Zamknięty most Szczytnicki, ewakuacja mieszkańców

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 grudnia, około godz. 11.30. Podczas prac ziemnych w pobliżu mostu Szczytnickiego doszło do uszkodzenia rury gazociągu średniego ciśnienia. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie gazowe oraz służby ratunkowe, przybyło m.in. 10 zastępów straży pożarnej.

- W trakcie prac budowlanych został uszkodzony rurociąg średniego ciśnienia. W tym momencie na miejscu dokonywane są pomiary i wyznaczanie strefy. Ewakuowanych zostało 27 osób z pobliskich budynków - powiedział st. kpt. Tomasz Szwajnos, oficer prasowy wrocławskiej straży pożarnej.

Dodał, że obecnie pogotowie gazowe pracuje nad tym, aby zlokalizować zasuwy i odciąć dopływ gazu do miejsca awarii. - Jeżeli się nie uda z zasuwami, wówczas służby będą odkopywać rurę, żeby uszczelnić ją na zasadzie zaciśnięcia – wyjaśnił.

Stężenia gazu okazało się na tyle wysokie, że konieczne było natychmiastowe wyłączenia prądu w latarniach ulicznych oraz wyłączenie sygnalizacji świetlnej. Policja zamknęła również most Szczytnicki.

Awaria gazociągu. Paraliż na ulicach Wrocławia

Ze względu na zamknięty most Szczytnicki w okolicy – m.in. na al. Kochanowskiego, al. Różyckiego, ul Grunwaldzkiej, al. Mickiewicza – tworzyły się potężne korki.

Wprowadzono objazdy dla komunikacji miejskiej:

Autobusy linii D, 111, 121, 131, 151 zostały skierowane objazdem w obu kierunkach przez ul. Piastowską, Nowowiejską, Jedności Narodowej, mosty Warszawskie, Toruńską do Brücknera;

Autobusy linii 116 zostały skierowane objazdem w obu kierunkach przez ul. Piastowską, Nowowiejską, Jedności Narodowej, mosty Warszawskie;

Autobusy linii 709 zostały skierowane objazdem w obu kierunkach przez ul. Curie-Skłodowskiej, most Zwierzyniecki, ul. Mickiewicza.

Sytuację udało się opanować o godz. 17. Na most Szczytnicki wrócił ruch, a mieszkańcy wrócili do swoich lokali. W tym czasie gazownicy przystąpili do usuwania awarii.