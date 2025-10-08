Wrocław przygotowuje się na masową ewakuację mieszkańców po odkryciu pocisku rakietowego "Katiusza".

Około 600 osób zostanie tymczasowo przeniesionych z rejonu ul. Januszowickiej 12, a ewakuacja rozpocznie się w środę, 8 października, o godzinie 9.

Służby miejskie zapewnią transport i tymczasowe schronienie; sprawdź, jak przebiegnie akcja saperów i gdzie znajdziesz aktualne informacje.

Wrocław. Ewakuacja 600 mieszkańców miasta. Znaleziono niewybuch

Znalezienie pocisku rakietowego "Katiusza” o długości ok. 1,5 m i średnicy ok. 50 cm to przyczyna decyzji o ewakuacji ok. 600 mieszkańców Wrocławia. Władze miasta, co zakomunikował jego prezydent Jacek Sutryk, poinformowały o konieczności tymczasowego przewiezienia ludzi mieszkających w promieniu 150 m od miejsca ujawnienia niewybuchu, tj. od punktu zlokalizowanego przy ul. Januszowickiej 12. Ewakuacja rozpocznie się w środę, 8 października, o godz. 9.

- Punkt zbiórki i transport: Dla mieszkańców podstawione zostaną autobusy ewakuacyjne. 🚍 Dwa autobusy będą czekały wzdłuż al. Wiśniowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Sudecką – przy wieży ciśnień. ➡️ Miejsce ewakuacji: SP4, Po zakończeniu ewakuacji, około godziny 10:30, planowane jest działanie saperów polegające na neutralizacji i usunięciu niewybuchu - czytamy na profilu facebookowym Jacka Sutryka.

Mieszkańcy, których czeka ewakuacja, zostaną o tym fakcie powiadomieni przez policję. Prezydent Wrocławia apeluje ponadto o śledzenie komunikatów służb miejskich poświęconych tematowi.