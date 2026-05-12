Ofiarami przestępców padło dwoje mieszkańców Legnicy, którzy łącznie stracili 17 tysięcy złotych. Sprawcy wykorzystali popularne metody oszustw internetowych. W jednym przypadku, po przejęciu konta w mediach społecznościowych, wysyłali do znajomych ofiary wiadomości z prośbą o szybkie opłacenie zamówienia za pomocą kodu BLIK. W drugim przypadku oszust podszył się pod kupującego na portalu sprzedażowym. Przesłał sprzedającemu fałszywy link, za pomocą którego przejął kontrolę nad jego pieniędzmi.

Policja publikuje wizerunki

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Legnicy pod nadzorem prokuratury. Jak informuje policja, jest to skomplikowane dochodzenie dotyczące oszustwa o charakterze internetowym.

- Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy, prowadzą dochodzenie w sprawie oszustwa na szkodę dwóch mieszkańców Legnicy. W toku wykonywanych czynności zabezpieczono monitoringi, na których zarejestrowano wizerunki osób mogących mieć związek z tym przestępstwem

- przekazuje kom. Jagoda ekiert.

Wielka obława na "odbieraków"!

Chociaż oszustwa były dokonywane w sieci, pieniądze wypłacono w konkretnych miejscach. Jak ustalili śledczy, gotówkę pobrano z bankomatów w Warszawie przy Placu Konstytucji 6 oraz w Żyrardowie przy ul. Okrzei 1. Osoby, których wizerunki zarejestrowały kamery, to tzw. "odbieraki" - ostatnie ogniwo w łańcuchu przestępczym, odpowiedzialne za fizyczne wybranie skradzionych pieniędzy. Teraz policja zwraca się z apelem o pomoc w ich identyfikacji.

- Jeśli rozpoznajesz osoby widoczne na zdjęciach, napisz e-mail: [email protected], gwarantujemy anonimowość

- apeluje policjantka.

Widziałeś ich? Natychmiast dzwoń na policję!

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może być kluczowa dla sprawy. Jeśli rozpoznajesz osoby z monitoringu lub masz jakiekolwiek informacje na ich temat, skontaktuj się z policją.

- Wszelkie informacje należy przekazywać do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, powołując się na numer sprawy: WR.183.RSD.148.2026. Osobą prowadzącą postępowanie jest: asp. sztab. Joanna Szławieniec, tel. 47 874 15 89

- poinformowano w komunikacie policyjnym.

Policja apeluje, by nie lekceważyć żadnych podejrzeń.