Wielka obława na "odbieraków"! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję”

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-05-12 9:23

Legnicka policja prowadzi śledztwo dotyczące oszustw internetowych z wykorzystaniem kodów BLIK. Poszkodowane zostały dwie osoby, które straciły łącznie 17 tys. zł. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia osób podejrzewanych o wypłatę pieniędzy z bankomatów i proszą o pomoc w ustaleniu ich tożsamości.

Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję”
Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję” Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję” Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję” Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję”
Galeria zdjęć 10

Ofiarami przestępców padło dwoje mieszkańców Legnicy, którzy łącznie stracili 17 tysięcy złotych. Sprawcy wykorzystali popularne metody oszustw internetowych. W jednym przypadku, po przejęciu konta w mediach społecznościowych, wysyłali do znajomych ofiary wiadomości z prośbą o szybkie opłacenie zamówienia za pomocą kodu BLIK. W drugim przypadku oszust podszył się pod kupującego na portalu sprzedażowym. Przesłał sprzedającemu fałszywy link, za pomocą którego przejął kontrolę nad jego pieniędzmi.

Policja publikuje wizerunki

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Legnicy pod nadzorem prokuratury. Jak informuje policja, jest to skomplikowane dochodzenie dotyczące oszustwa o charakterze internetowym.

- Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy, prowadzą dochodzenie w sprawie oszustwa na szkodę dwóch mieszkańców Legnicy. W toku wykonywanych czynności zabezpieczono monitoringi, na których zarejestrowano wizerunki osób mogących mieć związek z tym przestępstwem

- przekazuje kom. Jagoda ekiert. 

Polecany artykuł:

Zmarł wybitny lekarz z Wrocławia. Dziękujemy ci za wszystko, szefie"

Wielka obława na "odbieraków"!

Chociaż oszustwa były dokonywane w sieci, pieniądze wypłacono w konkretnych miejscach. Jak ustalili śledczy, gotówkę pobrano z bankomatów w Warszawie przy Placu Konstytucji 6 oraz w Żyrardowie przy ul. Okrzei 1. Osoby, których wizerunki zarejestrowały kamery, to tzw. "odbieraki" - ostatnie ogniwo w łańcuchu przestępczym, odpowiedzialne za fizyczne wybranie skradzionych pieniędzy. Teraz policja zwraca się z apelem o pomoc w ich identyfikacji.

- Jeśli rozpoznajesz osoby widoczne na zdjęciach, napisz e-mail: [email protected], gwarantujemy anonimowość

- apeluje policjantka. 

Widziałeś ich? Natychmiast dzwoń na policję!

Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może być kluczowa dla sprawy. Jeśli rozpoznajesz osoby z monitoringu lub masz jakiekolwiek informacje na ich temat, skontaktuj się z policją.

- Wszelkie informacje należy przekazywać do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, powołując się na numer sprawy: WR.183.RSD.148.2026. Osobą prowadzącą postępowanie jest: asp. sztab. Joanna Szławieniec, tel. 47 874 15 89

- poinformowano w komunikacie policyjnym. 

Policja apeluje, by nie lekceważyć żadnych podejrzeń.

Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję”
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEGNICA
DOLNY ŚLĄSK