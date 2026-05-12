Zmarł wybitny lekarz z Wrocławia. Dziękujemy ci za wszystko, szefie"

Wojciech Kulig
2026-05-12 8:17

Wrocławskie środowisko medyczne pogrążyło się w żałobie. Nie żyje dr n. med. Piotr Janczak, wybitny endokrynolog i specjalista medycyny nuklearnej. W poruszających słowach żegnają go współpracownicy i pacjenci. "Bez Ciebie ten telefon będzie brzmiał już zupełnie inaczej" - piszą koledzy z oddziału.

Dziękujemy Ci za wszystko, Szefie. Wrocław żegna wybitnego lekarza

Autor: /Szpital im. T. Marciniaka/ Pexels.com

Wrocławskie środowisko medyczne pogrążyło się w żałobie. Zmarł dr n. med. Piotr Janczak, ceniony specjalista, który przez lata był związany z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka. O jego śmierci poinformowała sama placówka, podkreślając, że był to lekarz, który "współtworzył historię" szpitala.

- Z głębokim żalem żegnamy naszego Współpracownika, śp. dr n. med. Piotra Janczaka - wybitnego endokrynologa i specjalistę medycyny nuklearnej, który współtworzył historię Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej. Dziś w murach naszego Szpitala zapanowała cisza, której nikt z nas się nie spodziewał

- czytamy w oficjalnym komunikacie. 

"To ja Janczak, zakład jądrowy się kłania…"

Najbardziej poruszające są jednak słowa jego najbliższych współpracowników z Zakładu Medycyny Nuklearnej, którzy w piękny i osobisty sposób pożegnali swojego szefa. Ich wspomnienie pokazuje, jak ważną i charyzmatyczną postacią był w ich codziennej pracy.

„Będzie nam brakowało Twoich szybkich decyzji, Twojej wiedzy i tego niezwykłego tempa, które nam nadawałeś. Ale najbardziej bolesna jest świadomość, że podnosząc słuchawkę telefonu, po drugiej stronie nie usłyszymy już nigdy tych charakterystycznych słów: »To ja Janczak, zakład jądrowy się kłania…« Dziękujemy Ci za wszystko, Szefie. Bez Ciebie ten telefon będzie brzmiał już zupełnie inaczej. Spoczywaj w pokoju.”

Wybitny specjalista z wieloletnim doświadczeniem

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", dr Piotr Janczak ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a uprawnienia lekarskie uzyskał w 1988 roku. Specjalizował się w chorobach wewnętrznych, endokrynologii i medycynie nuklearnej. Przez lata pracował w licznych poradniach we Wrocławiu, Rawiczu i Świdnicy. Od 2004 roku kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej, początkowo w szpitalu kolejowym, a po połączeniu placówek - w szpitalu im. T. Marciniaka, gdzie pełnił tę funkcję aż do grudnia 2023 roku.

Ceniony przez pacjentów za profesjonalizm i zaangażowanie

O wielkim szacunku, jakim darzyli go pacjenci, świadczą liczne komentarze, które pojawiły się pod postem szpitala oraz na portalach medycznych. Ludzie podkreślają jego profesjonalizm, trafność diagnoz i niezwykłe podejście do chorego.

"Duża strata. Szpital stracił takiego dobrego specjalistę. Niech odpoczywa w pokoju"

"Niech spoczywa w pokoju, świetny lekarz, stawiał trafne diagnozy, charakteryzował się dużym profesjonalizmem"

Na portalu znanylekarz.pl można znaleźć opinie, które potwierdzają jego oddanie pacjentom:

"Wspaniały lekarz. Leczę się od wielu lat z dobrym skutkiem. Jest wspaniały, miły i życzliwy w stosunku do pacjenta"

"Zaangażowany lekarz, w mojej ocenie z ogromna wiedzą medyczną, niesztampowy. Widać, ze nie jest nastawiony jedynie na zysk"

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 16 maja o godzinie 12:30 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. 

