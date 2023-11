Wielka zmiana przy Hali Stulecia. Takiej Pergoli jeszcze nie widzieliście!

Za nami 14 sezon pokazów Fontanny Multimedialnej przy Hali Stulecia we Wrocławiu, które przyciąga tłumy wrocławian i turystów. To jednak nie koniec atrakcji na Pergoli. To popularne miejsce zmieniło się teraz nie do poznania.

- Zadbaliśmy o to, by Pergola stała się pretekstem do wyjścia z domu także zimą. Najbardziej charakterystyczne miejsce spacerowe we Wrocławiu przeniesie nas w klimat świąt dzięki iluminacji – mówi Jakub Grudniewski, prezes Hali Stulecia.

Pergola została oświetlona setkami lampek, które mienią się w rytmie świątecznych melodii. Ulubione miejsce spacerów wrocławian, tym razem pozwoli poczuć klimat nadchodzących świąt.

Zimowa Pergola jest częścią multimedialnej wystawy „Dzika Afryka”, znajdującej się we wrocławskim ZOO, jednak zwiedzanie jej jest bezpłatne. Przedsmak ogrodów świateł - Garden of Lights do obejrzenia w kompleksie Hali Stulecia.

Pokazy iluminacji świątecznej odbywają się każdego dnia od 16 do 22, co 20 minut.