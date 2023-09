Wielki budzik stanął w centrum miasta. „Nie śpij, bo Cię przegłosują!”

Ślad zaginionej Anety urywa się w Bangkoku. Co się dzieje z wrocławianką?

Wrocław. Wielki budzik przypomina o wyborach

Wielki, 3-metrowy budzik stanął na ulicy Świdnickiej. Od kilkunastu dni podróżuje po największych miastach polski i przypomina przechodniom o wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października. Po Gdańsku, Warszawie i Poznaniu trafił do Wrocławia.

Ogromny budzik w stolicy Dolnego Śląska będzie przez trzy dni. Potem wyruszy do kolejnego miasta. Tuż obok budzika stanął mobilny punkt Centrum Obsługi Mieszkańca, w którym można dopisać się do rejestru wyborców.

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Cała procedura zajmuje tylko kilka minut i jest w pełni bezpieczna. Oddelegowani pracownicy Urzędu Miejskiego pomagają w wypełnieniu wniosku i służą niezbędnymi informacjami, jakie należy poznać, aby oddać ważny głos w wyborach.

We wniosku o dopisanie do rejestru wyborców należy wpisać imię i nazwisko, numer pesel oraz adres zamieszkania, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów. Dzięki temu urzędnicy znajdą odpowiednią komisję obwodową oraz najbliższy punkt wyborczy, w którym pełnoprawnie osoba odda swój głos.

Dopisać się do rejestru można także w czterech Centrach Obsługi Mieszkańca (ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, al. M Kromera 44, ul. Legnicka 58 CH Magnolia).

- Na ten moment już 15 tysięcy osób dopisało się do spisu wyborców we Wrocławiu, a pozostało jeszcze 2 tygodnie. Tendencja jest bardzo dobra i mamy nadzieję, że ta liczba znacząco się powiększy dzięki uruchomieniu mobilnego punktu. Należy jednak pamiętać, że dopisanie spisu wyborców jest możliwe tylko do 12 października włącznie – przypomina Bożena Bronowicka, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM Wrocławia.