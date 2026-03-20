Wiosenne Targi Minerałów i Biżuterii we Wrocławiu przyciągną wystawców z całego kraju

W dniach 21 i 22 marca historyczne przestrzenie budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Piłsudskiego 74 we Wrocławiu wypełnią się cennymi kruszcami. Przed nami Wiosenne Targi Minerałów, Biżuterii i Wyrobów Jubilerskich. Wystawcy z najróżniejszych zakątków Polski będą czekać na pasjonatów pięknego wzornictwa między godziną 10:00 a 18:00. Swoje niezwykłe zbiory udostępnią wówczas znani kolekcjonerzy, renomowane firmy jubilerskie oraz niezależni rzemieślnicy.

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami organizatorów wydarzenia odwiedzający znajdą na przygotowanych stoiskach bogaty asortyment:

rzadkie okazy geologiczne oraz autentyczne skamieniałości,

oryginalne projekty biżuteryjne tworzone w pojedynczych egzemplarzach,

elementy konstrukcyjne do samodzielnego składania ozdób, w tym drobne koraliki, oszlifowane kamienie, ozdobne zawieszki oraz różnorodne łańcuszki.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają szansę na zakup unikatowych przedmiotów, a jednocześnie będą mogli bezpośrednio porozmawiać z utalentowanymi twórcami o tajnikach ich rzemiosła.

Wystawa „Kowary - VIII wieków górnictwa” na targach we Wrocławiu

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie specjalna ekspozycja wchodząca w skład cyklu zatytułowanego „Skarby Dolnego Śląska”. Wystawa szczegółowo zaprezentuje zwiedzającym długą historię wydobywania rud żelaza, miedzi, srebra, a także uranu na terenach zlokalizowanych wokół Kowar. Twórcy wrocławskiego wydarzenia mocno akcentują historyczną wartość tej niezwykle rzadkiej kolekcji.

- Przez setki lat kowarskie kopalnie złóż polimetalicznych dostarczały wielu ciekawych okazów minerałów. Dziś już bardzo rzadko spotykanych na rynku kolekcjonerskim i w prywatnych kolekcjach. Prezentowana wystawa będzie unikatową okazją do zapoznania się z mineralizacją występującą w tamtym rejonie. Zaprezentowane okazy będą pochodzić z kolekcji Patryka Jaskółowskiego oraz Mateusza Szczepanika, a wiele z nich to okazy z przełomu XIX i XX w. z oryginalnymi etykietami z epoki

- tak o zbliżającej się wrocławskiej wystawie wypowiedzieli się w oficjalnym komunikacie sami organizatorzy, zachęcając do dokładnego zapoznania się z udostępnionymi zbiorami.

Warsztaty dla dzieci i nagrody podczas Wiosennych Targów Minerałów

Inicjatorzy wrocławskiej imprezy przygotowali również specjalną ofertę dla najmłodszych pasjonatów geologii. Zaplanowano edukacyjne warsztaty określane mianem „geo-zabawy”. Uczestnicy tych zajęć wcielą się w role prawdziwych odkrywców, spróbują własnoręcznie wydobyć ukryte skamieniałości i samodzielnie skonstruują pamiątkowe „drzewko szczęścia”. Każda osoba kupująca bilet wejściowy automatycznie weźmie udział w specjalnym losowaniu wartościowej nagrody rzeczowej. Odpowiednie kupony konkursowe będą wręczane uczestnikom bezpośrednio przy kasach biletowych.