Wielki weekend skarbów we Wrocławiu. Te kamienie mają miliony lat i wyglądają obłędnie!

Wojciech Kulig
2026-03-20 9:16

W najbliższy weekend, 21 i 22 marca, stolica Dolnego Śląska ugości miłośników szlachetnych kruszców oraz rzadkich skał. Wiosenne Targi Minerałów, Biżuterii i Wyrobów Jubilerskich we Wrocławiu zaoferują odwiedzającym szeroki wybór autorskich ozdób oraz potężną dawkę geologicznej wiedzy. Sprawdzamy najważniejsze punkty tego nadchodzącego wydarzenia.

Autor: Giełda Biżuterii i Minerałów/ Materiały prasowe

Wiosenne Targi Minerałów i Biżuterii we Wrocławiu przyciągną wystawców z całego kraju

W dniach 21 i 22 marca historyczne przestrzenie budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Piłsudskiego 74 we Wrocławiu wypełnią się cennymi kruszcami. Przed nami Wiosenne Targi Minerałów, Biżuterii i Wyrobów Jubilerskich. Wystawcy z najróżniejszych zakątków Polski będą czekać na pasjonatów pięknego wzornictwa między godziną 10:00 a 18:00. Swoje niezwykłe zbiory udostępnią wówczas znani kolekcjonerzy, renomowane firmy jubilerskie oraz niezależni rzemieślnicy.

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami organizatorów wydarzenia odwiedzający znajdą na przygotowanych stoiskach bogaty asortyment:

  • rzadkie okazy geologiczne oraz autentyczne skamieniałości,
  • oryginalne projekty biżuteryjne tworzone w pojedynczych egzemplarzach,
  • elementy konstrukcyjne do samodzielnego składania ozdób, w tym drobne koraliki, oszlifowane kamienie, ozdobne zawieszki oraz różnorodne łańcuszki.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają szansę na zakup unikatowych przedmiotów, a jednocześnie będą mogli bezpośrednio porozmawiać z utalentowanymi twórcami o tajnikach ich rzemiosła.

Wystawa „Kowary - VIII wieków górnictwa” na targach we Wrocławiu

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie specjalna ekspozycja wchodząca w skład cyklu zatytułowanego „Skarby Dolnego Śląska”. Wystawa szczegółowo zaprezentuje zwiedzającym długą historię wydobywania rud żelaza, miedzi, srebra, a także uranu na terenach zlokalizowanych wokół Kowar. Twórcy wrocławskiego wydarzenia mocno akcentują historyczną wartość tej niezwykle rzadkiej kolekcji.

- Przez setki lat kowarskie kopalnie złóż polimetalicznych dostarczały wielu ciekawych okazów minerałów. Dziś już bardzo rzadko spotykanych na rynku kolekcjonerskim i w prywatnych kolekcjach. Prezentowana wystawa będzie unikatową okazją do zapoznania się z mineralizacją występującą w tamtym rejonie. Zaprezentowane okazy będą pochodzić z kolekcji Patryka Jaskółowskiego oraz Mateusza Szczepanika, a wiele z nich to okazy z przełomu XIX i XX w. z oryginalnymi etykietami z epoki

- tak o zbliżającej się wrocławskiej wystawie wypowiedzieli się w oficjalnym komunikacie sami organizatorzy, zachęcając do dokładnego zapoznania się z udostępnionymi zbiorami.

Warsztaty dla dzieci i nagrody podczas Wiosennych Targów Minerałów

Inicjatorzy wrocławskiej imprezy przygotowali również specjalną ofertę dla najmłodszych pasjonatów geologii. Zaplanowano edukacyjne warsztaty określane mianem „geo-zabawy”. Uczestnicy tych zajęć wcielą się w role prawdziwych odkrywców, spróbują własnoręcznie wydobyć ukryte skamieniałości i samodzielnie skonstruują pamiątkowe „drzewko szczęścia”. Każda osoba kupująca bilet wejściowy automatycznie weźmie udział w specjalnym losowaniu wartościowej nagrody rzeczowej. Odpowiednie kupony konkursowe będą wręczane uczestnikom bezpośrednio przy kasach biletowych.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TARGI
WROCŁAW