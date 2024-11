i Autor: Shutterstock, FB Burmistrz Kłodzka odniósł się do sprawy nagrania z TikToka pokazującego, jak strażnicy miejscy zwracali się do zatrzymanych osób, zdj. ilustracyjne

Bulwersujące nagranie

Wielkie oburzenie po zachowaniu strażników miejskich! Upokarzali zatrzymanych? Burmistrz Kłodzka zapowiada kary

Burmistrz Kłodzka odniósł się do sprawy nagrania z TikToka pokazującego, jak strażnicy miejscy zwracali się do zatrzymanych osób. Słyszymy na nim, że municypalni zwracają się do nich w wulgarny sposób i przy okazji z nich drwią. Burmistrz Michał Piszko zapowiada wyciągnięcie konsekwencji wobec strażników miejskich z Kłodzka, którzy dopuścili się powyższych czynów.