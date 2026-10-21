Wielkie targi minerałów w Czasoprzestrzeni. Szykują się niezwykłe pokazy i wystawy

Nadchodząca impreza to prawdziwa gratka dla miłośników geologii, zapalonych kolekcjonerów oraz fanów niesztampowej biżuterii. Zgodnie z zapowiedziami pomysłodawców, „Już 24 i 25 października Czasoprzestrzeń stanie się rajem dla pasjonatów minerałów, unikatowej biżuterii i ręcznie tworzonych dodatków”.

Warto podkreślić, że to wielkie święto kamieni szlachetnych zadebiutuje w znanej przestrzeni na mapie stolicy Dolnego Śląska, mieszczącej się przy ulicy Tramwajowej 1–3.

Wrocław stolicą minerałów. Co znajdziemy na stoiskach w Czasoprzestrzeni?

Przez cały weekend Czasoprzestrzeń opanują sprzedawcy z najróżniejszych zakątków kraju. Jak zaznaczają twórcy wydarzenia, na przygotowanych stoiskach pojawią się niezwykłe dary natury - od minerałów z całego globu, przez pradawne skamieniałości, aż po drogocenne kamienie. Oprócz tego nie zabraknie rękodzieła jubilerskiego oraz surowców do samodzielnego komponowania ozdób. Z informacji przekazanych na facebookowym profilu imprezy wynika, że goście mogą spodziewać się „szeroki wybór minerałów i skamieniałości, bogatą ofertę biżuterii ze srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz półprodukty do samodzielnego tworzenia unikatowych dodatków”.

Pokazy na żywo we Wrocławiu. Jak wygląda obróbka kamieni?

Główną atrakcją weekendu ma być dedykowana ekspozycja „Skarby Dolnego Śląska”, gdzie odwiedzający podziwiać będą najpiękniejsze okazy geologiczne pochodzące z naszego województwa. Świeżym pomysłem w harmonogramie jest z kolei Kolekcjonerska Giełda Minerałów nosząca nazwę „Sudecka Jesień”.

- Przy wejściu do hali znajdziecie Kolekcjonerską Giełdę Minerałów „Sudecka Jesień", zorganizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddziałem Sudeckim, czyli miasteczko namiotowe pełne skarbów, które zachwycają swoim naturalnym pięknem

- przekazali organizatorzy za pośrednictwem Facebooka. Na tym jednak atrakcje się nie kończą, ponieważ harmonogram przewiduje również fascynujące prezentacje:

CIĘCIE AGATÓW – goście zobaczą na własne oczy, w jaki sposób profesjonalny rzemieślnik dzieli te minerały.

WIERCENIE I SZLIFOWANIE KAMIENI – fachowcy zaprezentują proces obróbki ozdobnych skał. Chętni prześledzą przemianę agatów pochodzących z Mozambiku, Botswany oraz Brazylii.

PŁUKANIE ZŁOTA – każdy uczestnik zyska szansę na wcielenie się w rolę poszukiwacza i samodzielne wyłowienie tego pożądanego kruszcu.

Strefa wiedzy i zabawy w Czasoprzestrzeni. Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Nadchodząca impreza to świetna opcja na edukacyjną rozrywkę. W specjalnej Geostrefie, zaaranżowanej dzięki współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Ziemi PAN, uczestnicy zbadają okazy pod mikroskopami oraz zmierzą się z tematycznymi łamigłówkami i grami.

Twórcy wrocławskiego wydarzenia przygotowali również niespodzianki z myślą o dzieciach.

- Miejsce stworzone z myślą o dzieciach. Pod profesjonalną opieką najmłodsi mi.in. będą mogły kreatywnie spędzać czas, wycinać, kolorować, robić bransoletki i wiele więcej. Rodzice w tym czasie będą mogli spokojnie zwiedzać targi

- zapewniają w oficjalnym komunikacie organizatorzy.

Te kreatywne zajęcia zlokalizowane zostaną w wydzielonym sektorze o nazwie Geolandia. Ponadto, podczas specjalnych zajęć prowadzonych przez RWShandmade, uczestnicy z każdej grupy wiekowej dostaną szansę na własnoręczne wykonanie kolczyków lub spersonalizowanej bransoletki.

Targi Minerałów i Biżuterii 2026 - kluczowe informacje, bilety i lokalizacja

TERMIN: Impreza odbędzie się w weekend 24–25 października 2026 roku, w godzinach od 10:00 do 18:00.

MIEJSCE: Wydarzenie zagości w Czasoprzestrzeni przy ulicy Tramwajowej 1–3 we Wrocławiu.

WEJŚCIÓWKI:

Bilet standardowy: 25 zł.

Bilet ze zniżką (przysługuje emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami oraz młodzieży do 18. roku życia): 20 zł.

Pakiet dla rodzin (dwoje dorosłych plus niepełnoletnie dzieci): 70 zł.

Wstęp darmowy: dotyczy dzieci, które nie skończyły 6 lat, zorganizowanych grup szkolnych oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.

DOJAZD I MIEJSCA POSTOJOWE: Pod samym budynkiem wyznaczono strefę parkowania dla gości, a niedaleko funkcjonują też płatne place postojowe obok Hali Stulecia i wrocławskiego ZOO. Do Czasoprzestrzeni najłatwiej dotrzeć transportem publicznym - na przystanku Tramwajowa zatrzymują się autobusy linii 145, 146 i 315 oraz tramwaje numer 1, 2, 4 i 10.