Wiemy, ile jest wart Śląsk Wrocław. Cena zaskakuje

Śląsk Wrocław ma szanse utrzymać się w Ekstraklasie, ale i zmienić właściciela. Do władz Wrocławia zgłosił się fundusz inwestycyjny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich "Mada". Z informacji, które napływają do nas z różnych źródeł, fundusz chce sfinalizować zakup w ciągu kilku najbliższych tygodni - tak, aby móc przygotować Śląsk do kolejnego sezonu.

Dlatego też miasto stara się działać szybko. Właśnie zakończyła się wycena Śląska, która jest konieczna, aby przeprowadzić sprzedaż. Firma zatrudniona przez magistrat uznała, że Śląsk jest warty 8,5 miliona złotych.

To pozornie niewiele, ale pamiętajmy, że klub w zasadzie nic nie ma (np. stadionu czy innych nieruchomości), a jego wartość to w rzeczywistości piłkarze - zarówno ci, którzy mogą zostać sprzedani z zyskiem, jak i ci, którzy są tylko i wyłącznie wielkim obciążeniem dla klubowej kasy.

Dziś na komisji rady miejskiej uchwała została zaprezentowana części radnym. Zdecydowana większość z nich była "za" (wstrzymały się dwie osoby) dalszym procedowaniem transakcji. W czwartek, na sesji rady miejskiej, okaże się, czy Śląsk zostanie wystawiony na sprzedaż, czy też nie. Ale to tylko formalność, wiadomo, że zgoda będzie.

Z naszych informacji wynika, że miasto chce zachować dla siebie przynajmniej 20 procent udziałów w klubie. Oznacza to, że potencjalny inwestor zapłacić może jeszcze mniej, niż wspomniane 8,5 miliona złotych.

Taka wycena spowodować może również to, że do gry włączy się ktoś jeszcze. A wtedy będzie bardzo ciekawie.

Przypomnijmy, że Śląsk jest na krawędzi spadku do I ligi. Jeśli przegra w ostatniej kolejce z Legią, a jego rywale w walce o ligowy byt zanotują dobre wyniki, to WKS czeka degradacja.

"Mada", jak słyszymy, chce przejąć klub bez względu na to, w której lidze będzie grał. Ale wiadomo też, że w przypadku, gdy WKS trafi do I ligi, to wycena będzie znacznie niższa.

Na koniec warto wspomnieć, że sprzedaż klubu to dla Wrocławia świetna wiadomość. Nie dość, że miasto dostanie gotówkę, to przede wszystkim zdejmie z siebie gigantyczne obciążenia wynikające z utrzymywania profesjonalnego klubu piłkarskiego.