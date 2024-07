i Autor: Shutterstock, Piotr Kamionka/REPORTER Kierowca dostawczego auta, który jechał autostradą A4 nieopodal Bolesławca, blokował przejazd karetki pogotowia przez ok. 5 km, zdj. ilustarcyjne

Robił to celowo?

Wieźli pacjenta w ciężkim stanie, ale nie mogli przejechać. Kierowca dostawczaka blokował karetkę przez 5 km! [WIDEO]

Kierowca dostawczego auta, który jechał autostradą A4 nieopodal Bolesławca, blokował przejazd karetki pogotowia przez ok. 5 km. Co gorsza, ratownicy medyczni wieźli w tym czasie pacjenta w stanie zagrażającym życiu. Osoba prowadząca dostawczaka, mimo sygnałów dźwiękowych i świetlnych na ambulansie, nie zamierzała go jednak przepuścić.