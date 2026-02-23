Wiosna uderzy z wielką siłą! Termometry oszaleją, wiemy kiedy będzie 17 stopni

Pierwsze uderzenie ciepła w 2026 roku

Wygląda na to, że końcówka lutego przyniesie nam przedsmak prawdziwej wiosny. Synoptycy zapowiadają, że w niektórych częściach kraju słupki rtęci poszybują aż do 17 stopni Celsjusza! Najcieplej zrobi się w południowo-zachodniej Polsce. Duży skok temperatury szykuje się na piątek, nawet 17 stopni na plusie w lutym. Mieszkańcy Dolnego Śląska i województwa lubuskiego mogą już powoli szykować lżejsze ubrania. W centrum kraju termometry wskażą około 14 stopni, a najchłodniej, choć wciąż z dodatnią temperaturą, będzie na Suwalszczyźnie - tam około 7 stopni. Szykuje się pierwsze uderzenie ciepła w tym roku.

Najpierw chłód i deszcz. Jaka pogoda na start tygodnia?

Zanim jednak poczujemy wiosnę, początek tygodnia (poniedziałek, 23 lutego) przywita nas jeszcze zimową aurą. Według prognoz IMGW, w całym kraju spodziewane jest duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie nawet deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od zaledwie 1 stopień C na Suwalszczyźnie, przez około 7 stopni C w centrum, do 11 stopni C na południu. Noc z poniedziałku na wtorek również będzie chłodna, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a na Podlasiu i Mazurach nawet śniegu.

Ocieplenie dzień po dniu. Kiedy będzie najcieplej?

Na szczęście z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Prawdziwy skok temperatury odczujemy pod koniec tygodnia.

Wtorek/Środa (24-25.02) : Pojawi się więcej przejaśnień, a na zachodzie i południu nawet rozpogodzeń. Temperatura maksymalna wzrośnie do 10°C na zachodzie kraju. Noce wciąż będą chłodne, z przymrozkami na północnym wschodzie.

Środa/Czwartek (25-26.02) : Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. To będzie kolejny krok w stronę wiosny – termometry na zachodzie Polski pokażą już nawet 15°C! W centrum będzie to około 9°C.

Czwartek/Piątek (26-27.02): To będzie kulminacja ocieplenia! Piątek zapowiada się na iście wiosenny, szczególnie w południowej części kraju, gdzie będzie słonecznie lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 14°C w centrum aż do 17°C na zachodzie Polski!

Jaka pogoda na weekend? Czy ciepło się utrzyma?

Po bardzo ciepłym piątku weekend przyniesie lekkie ochłodzenie i zmianę pogody, choć temperatury wciąż pozostaną dodatnie.

Sobota (28.02) : Od zachodu zacznie napływać więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. Mimo to wciąż będzie bardzo ciepło – na południu kraju termometry mogą wskazać do 15°C.

Niedziela (01.03): W większości kraju będzie pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Temperatury maksymalne wyniosą od 7°C w centrum do 12°C na zachodzie.

Kiedy astronomiczna wiosna?

Choć pogoda daje nam już przedsmak wiosny, na tę astronomiczną przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Warto jednak wiedzieć, że w 2026 roku początek wiosny astronomicznej wypadnie w piątek, 20 marca o godzinie 15:46. Astronomiczna wiosna potrwa do 21 czerwca (niedziela).