Głogów. Kto wjechał w tłum ludzi na starówce?

Nieznana osoba wjechała na Starym Mieście w Głogowie w tłum ludzi, a z nagrania wynika, że zrobiła to z premedytacją. Na wideo udostępnionym przez profil facebookowy "Stoją! - Głogów, Polkowice i okolice!", zatytułowanym "Nocna impreza na Słodowej", widzimy czarne auto, które jak gdyby nigdy nic jedzie chodnikiem, ocierając się ponadto o ściany budynków, na którym znajdują się inne osoby. To nie wszystko, bo prowadząca je osoba jeszcze przyspiesza, co powoduje duży popłoch wśród pieszych, którzy uciekają z krzykiem.

Po chwili pojazd cofa i odjeżdża z miejsca zdarzenia, ale już jedną z ulic prowadzących przez starówkę. Jak informuje "Gazeta Wrocławska" zgłoszenie w tej sprawie, do którego doszło w sobotę, 18 stycznia, wpłynęło na policję ok. godz. 23.30.

- Funkcjonariusze zastali na miejscu trzy uszkodzone pojazdy. Na szczęście, nikt przebywających tam osób, na tamtą chwilę, nie potrzebował pomocy medycznej. Prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i zatrzymania sprawcy - mł. asp. Natalia Szymańska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

