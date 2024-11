Niesłychany wypadek

Wjechali autem do Odry we Wrocławiu. Nastolatkowie dopłynęli do brzegu, ale pojazd został w rzece 3 miesiące [ZDJĘCIA]

Ponad trzy miesiące od wypadku we Wrocławiu, w którym dwoje nastolatków wjechało autem do Odry, udało się wydobyć pojazd z rzeki. To zwłoka była spowodowana powodzią, która dotarła do stolicy Dolnego Śląska we wrześniu. Było to możliwe dopiero w sobotę, 16 listopada, gdy zespół ratowników z nurkami za pomocą dźwigu i lawety wydobył pojazd na ląd.