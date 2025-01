Włamał się do kwiatomatu, zniszczył karawan. Złodziej-gentelman rozdawał bukiety

Ksiądz miał robić uczennicy obrzydliwe rzeczy. Na opuszczenie parafii dostał czas "do wieczora"

Nowa Ruda. Włamał się do kwiatomatu i rozdał bukiety

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek, 7 stycznia, w Nowej Rudzie. Po godz. 19 młody mężczyzna włamał się do kwiatomatu, z którego ukradł kilka bukietów.

- Po włamaniu sprawca udał się do pobliskiego sklepu, gdzie rozdawał skradzione kwiaty przypadkowym kobietom. Zaskoczone panie nie spodziewały się, że skąd 33-latek ma kwiaty - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, rzeczniczka policji w Kłodzku.

Dzięki szybkiej reakcji noworudzkich policjantów, mężczyzna został zatrzymany po kilkunastu minutach. Właściciel uszkodzonego kwiatomatu oszacował na 80 tysięcy złotych. - Po przebadaniu trzeźwości sprawcy okazało się, że ma on 1,4 promila alkoholu w swoim organizmie – dodaje podinsp. Wioletta Martuszewska.

Jak się okazało, 33-latek miał na swoim koncie jeszcze inne przestępstwa. Jak ustalili policjanci zatrzymany pod osłoną nocy zdewastował zaparkowany na poboczu drogi karawan. - Mężczyzna z pojazdu wyrwał lusterka, kopiąc uszkodził karoserie, a następnie ukradł tylną tablicę rejestracyjną, powodując straty w wysokości kilkunastu tysięcy złotych – wyjaśnia rzeczniczka kłodzkiej policji.

Teraz włamywaczowi-gentelmanowi grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.