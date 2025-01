Tramwaj potrącił pieszego. Ręka mężczyzny została pod kołami wagonu

Ksiądz miał robić uczennicy obrzydliwe rzeczy. Na opuszczenie parafii dostał czas "do wieczora"

Wrocław. Tramwaj potrącił mężczyznę na Kosmonautów

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 7 stycznia, późnym wieczorem, we Wrocławiu. Na ul. Kosmonautów przed godz. 21 tramwaj potrącił pieszego.

- W momencie przyjazdu zastępów PSP mężczyzna znajdował się pod tramwajem. Miał uwięzioną rękę w kole pojazdu – informuje st. sekc. Bartosz Włodarczak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego zrobili dostęp do poszkodowanego mężczyzny, a następnie wyciągnęli go spod wagonu.

- Mężczyzna został przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego. Był w tym czasie przytomny – dodaje st. sekc. Bartosz Włodarczak.

Poszkodowany trafił do szpitala przy ul. Fieldorfa. Akcja ratowników trwała niespełna godzinę. W działaniach brały udział 3 zastępy ratownicze oraz policja, pogotowie i nadzór ruchu MPK. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.