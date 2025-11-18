Władze Wrocławia rozpoczęły budowę trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce, nazywając ją "historycznym momentem".

Inwestycja, warta 140 mln zł, ma potrwać dwa lata, jednak już od pierwszych dni powoduje ogromne utrudnienia komunikacyjne.

Mieszkańcy skarżą się na paraliż komunikacyjny i opóźnienia MPK, a nawet incydenty w przepełnionych pociągach.

Czy ta inwestycja usprawiedliwi korki i chaos w mieście?

Wrocław. Ruszyła budowa trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce

Krótko trwała radość z rozpoczęcia budowy trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce we Wrocławiu, bo media społecznościowe zasypały pretensje mieszkańców. Od sobotniego poranka, 15 listopada, obowiązują objazdy, a kierowcy i pasażerowie jeżdżą innymi trasami. No właśnie, jeżdżą? Ludzie skarżą się, że nie mogą dojechać do pracy, szkoły, innych miejsc, podróżując ze Swojczyc i sąsiednich osiedli.

- Strachocin i Wojnów walczą o wjazd do miasta. Armagedonu dzień 2 z 730. Komunikacja miejska? Opóźnienia MPK sięgają godziny. Pociąg? Oto relacja z grupy osiedlowej. Mówi wszystko!

"Pociag jednak to sukces. Corki kolezanka nie miescila sie do pociagu o 6:44. Wracala do domu i jechala hulajnoga do Olimpii Port, bo z Olimpii Port mozna sie dostac do reszta swiata. Syn sie miescil do pociagu o 7:52. Bo jest duzy i silny Niestety byl tyle ludzi w pociagu, ze ktos zemdlal i uderzyl glowy o cos tam. Pociag teraz czeka kolo Korony na karetka. I syn wysiadl i sprobuje jakis innym sposobem dotrzec do liceum. Moze przez Olimpię Port Jest fajnie... Tylko jeszcze 728 dni..." (pisownia oryginalna) - czytamy na profilu facebookowym "Wrocławski Reporter".

To prawda, budowa tramwaju na Swojczyce potrwa jeszcze 2 lata, choć prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przekonuje, że to niezwykle potrzebna inwestycja.

- To historyczny moment nie tylko dla Swojczyc czy Sępolna, ale dla całego miasta. Jesteśmy u progu kolejnej gigantycznej inwestycji transportowej. Wydamy na nią 140 mln zł przy znacznym dofinansowaniu ze środków europejskich - informuje włodarz Wrocławia za pośrednictwem strony Wroclaw.pl.

W tym czasie kierowcy muszą się przygotować na następujące utrudnienia:

wprowadzenie jednego kierunku na ulicy Swojczyckiej (kierowcy jadący w kierunku Strachocina i Wojnowa jadą jednokierunkową Swojczycką, a ludzie podróżujący w przeciwnym kierunku muszą jechać Miłoszycką i Mydlaną);

(kierowcy jadący w kierunku Strachocina i Wojnowa jadą jednokierunkową Swojczycką, a ludzie podróżujący w przeciwnym kierunku muszą jechać Miłoszycką i Mydlaną); mieszkańcy bloków m.in. w okolicach: Marca Polo, Magellana, Vasco da Gamy i Chałupniczej są zobowiązani do stosowania się do znaków zakazujących parkowania.

Budowa postępować będzie od strony Swojczyc. Przebudowa pętli "Sępolno", a co za tym idzie jeszcze większe utrudnienia dla pasażerów nastąpią w późniejszym terminie.