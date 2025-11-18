- Władze Wrocławia rozpoczęły budowę trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce, nazywając ją "historycznym momentem".
- Inwestycja, warta 140 mln zł, ma potrwać dwa lata, jednak już od pierwszych dni powoduje ogromne utrudnienia komunikacyjne.
- Mieszkańcy skarżą się na paraliż komunikacyjny i opóźnienia MPK, a nawet incydenty w przepełnionych pociągach.
- Czy ta inwestycja usprawiedliwi korki i chaos w mieście?
Wrocław. Ruszyła budowa trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce
Krótko trwała radość z rozpoczęcia budowy trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce we Wrocławiu, bo media społecznościowe zasypały pretensje mieszkańców. Od sobotniego poranka, 15 listopada, obowiązują objazdy, a kierowcy i pasażerowie jeżdżą innymi trasami. No właśnie, jeżdżą? Ludzie skarżą się, że nie mogą dojechać do pracy, szkoły, innych miejsc, podróżując ze Swojczyc i sąsiednich osiedli.
- Strachocin i Wojnów walczą o wjazd do miasta. Armagedonu dzień 2 z 730. Komunikacja miejska? Opóźnienia MPK sięgają godziny. Pociąg? Oto relacja z grupy osiedlowej. Mówi wszystko!
"Pociag jednak to sukces. Corki kolezanka nie miescila sie do pociagu o 6:44. Wracala do domu i jechala hulajnoga do Olimpii Port, bo z Olimpii Port mozna sie dostac do reszta swiata. Syn sie miescil do pociagu o 7:52. Bo jest duzy i silny Niestety byl tyle ludzi w pociagu, ze ktos zemdlal i uderzyl glowy o cos tam. Pociag teraz czeka kolo Korony na karetka. I syn wysiadl i sprobuje jakis innym sposobem dotrzec do liceum. Moze przez Olimpię Port Jest fajnie... Tylko jeszcze 728 dni..." (pisownia oryginalna) - czytamy na profilu facebookowym "Wrocławski Reporter".
To prawda, budowa tramwaju na Swojczyce potrwa jeszcze 2 lata, choć prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przekonuje, że to niezwykle potrzebna inwestycja.
- To historyczny moment nie tylko dla Swojczyc czy Sępolna, ale dla całego miasta. Jesteśmy u progu kolejnej gigantycznej inwestycji transportowej. Wydamy na nią 140 mln zł przy znacznym dofinansowaniu ze środków europejskich - informuje włodarz Wrocławia za pośrednictwem strony Wroclaw.pl.
W tym czasie kierowcy muszą się przygotować na następujące utrudnienia:
- wprowadzenie jednego kierunku na ulicy Swojczyckiej (kierowcy jadący w kierunku Strachocina i Wojnowa jadą jednokierunkową Swojczycką, a ludzie podróżujący w przeciwnym kierunku muszą jechać Miłoszycką i Mydlaną);
- mieszkańcy bloków m.in. w okolicach: Marca Polo, Magellana, Vasco da Gamy i Chałupniczej są zobowiązani do stosowania się do znaków zakazujących parkowania.
Budowa postępować będzie od strony Swojczyc. Przebudowa pętli "Sępolno", a co za tym idzie jeszcze większe utrudnienia dla pasażerów nastąpią w późniejszym terminie.