Holowali samochód leżący na dachu! To był dopiero początek

2026-01-05 17:21

Co tam się działo?! Pewien kierowca nie podołał zimowej sytuacji na dolnośląskiej drodze, stracił panowanie nad kierownicą i dachował. A potem postanowił na własną rękę, z pomocą znajomych, dociągnąć mocno uszkodzone auto do domu, nie przejmując się tym, że wciąż leży ono na dachu. Trudno się dziwić, że ciągnięty za innym autem samochód leżący do góry kołami zwrócił na siebie uwagę policjantów.

Chciał uniknąć odpowiedzialności za jazdę po pijaku i nie dość, że mu się to nie udało, to jeszcze został pośmiewiskiem całego kraju i gwiazdą internetu. Do tej niecodziennej sytuacji doszło 2 stycznia w Rząsinach na Dolnym Śląsku. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wezwani przez świadków do wypadku drogowego zastali… puste miejsce. Nie było ani kierowcy, ani samochodu, który według zgłoszenia miał znajdować się w przydrożnym rowie. Szybko okazało się, że to nie fałszywy alarm, tylko całkiem coś innego. Zagadka się wyjaśniła, gdy około 100 metrów dalej policjanci odnaleźli Forda należącego do 32-letniego mieszkańca powiatu lwóweckiego. Samochód był holowany przez inny pojazd, choć.... nadal leżał na dachu. 

32-latek miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi

Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i zakończył jazdę w rowie, kołami do góry. Zamiast wezwać pomoc i poczekać na służby, postanowił działać na własną rękę. W obawie przed konsekwencjami poprosił znajomego o szybkie „odholowanie” pojazdu. Fakt, że auto leżało na dachu, najwyraźniej nie stanowił przeszkody. Prawdziwy powód pośpiechu wyszedł na jaw podczas badania alkomatem. 32-latek miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do winy. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. 

