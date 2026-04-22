Woda niezdatna do spożycia! Alert RCB na Dolnym Śląsku

Mieszkańcy otrzymali alert RCB

Alert trafił do mieszkańców Podgórzyna, Marczyc, Staniszowa oraz części Zachełmia, Przesieki i Sosnówki. W strefie objętej problemem znajduje się ponad 3 tysiące osób. Czytamy w nim:

"UWAGA! Woda niezdatna do spożycia w m. Podgórzyn, Marczyce i Staniszów, części m. Zachełmie, Przesieka i Sosnówka. Śledź komunikaty gminy Podgórzyn”

Wykryto bakterie E. coli

Sanepid poinformował, że w próbce wody uzdatnionej wykryto przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli. Oznacza to, że woda nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie może być używana do żadnych czynności związanych z higieną czy przygotowywaniem żywności.

Bakterie E. coli mogą wywoływać m.in. biegunki, zakażenia układu moczowego oraz inne infekcje, szczególnie u osób o obniżonej odporności, niemowląt i seniorów.

Surowe zalecenia dla mieszkańców

Sanepid wydał jednoznaczne instrukcje:

Nie wolno pić wody z kranu, nawet po przegotowaniu.

Nie używać jej do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń ani prania.

Zakaz mycia, kąpieli i mycia zębów.

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych, np. spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu – Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – został zobowiązany do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych.

Kto powinien zachować szczególną ostrożność?

Sanepid podkreśla, że najbardziej narażeni są:

niemowlęta i małe dzieci,

osoby starsze,

osoby z obniżoną odpornością.

To właśnie te grupy mogą najciężej przechodzić zakażenia wywołane przez E. coli.

„Śledź komunikaty gminy Podgórzyn”

RCB apeluje, by mieszkańcy regularnie sprawdzali komunikaty lokalnych władz. Sytuacja może ulec zmianie po przeprowadzeniu dezynfekcji i ponownych badaniach jakości wody.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu karkonoskiego (woj. dolnośląskie). — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) April 22, 2026

