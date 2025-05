Wrocław. Śmierć 21-letniego Kacpra w pasażu Niepolda

Dwóch Gruzinów, którzy brali udział w pobiciu 21-letniego Kacpra we Wrocławiu, zostało uznanych winnymi jego śmierci. Mieszkaniec Proboszczowa został w czasie zdarzenia dźgnięty nożem, ale do tej pory nie wiadomo, co było motywem ataku. To szczególnie zbulwersowało opinię publiczną, bo wszystko wskazuje, że 21-latek zginął tak naprawdę przez przypadek, nie dając sprawcom żadnego powodu do napaści.

- Iusif K. i Elmar M., uderzając pokrzywdzonego między innymi pięściami w głowę, a także przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, zadali mężczyźnie szereg obrażeń m.in. w postaci ran głowy i rany brzucha, które ze względu na swój charakter spowodowały jego śmierć – informowała po zdarzeniu Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Wszystko działo się 27 stycznia 2024 r. w pasażu Niepolda we Wrocławiu, gdzie 21-latek pojawił się razem ze swoimi znajomymi, żeby miło spędzić czas. Po zatrzymaniu i aresztowaniu Gruzini cały czas przebywali w zamknięciu, jako że istniało duże prawdopodobieństwo, że będą chcieli uniknąć odpowiedzialności karnej, np. wyjeżdżając z Polski.

Gruzini usłyszeli wyroki

Jak informuje "Fakt", we wtorek, 27 maja, obaj usłyszeli wyroki skazujące. Jeden z oskarżonych, Elmar M., wyraził skruchę i przeprosił rodzinę ofiary. Mężczyzna usłyszał wyrok 3 lat więzienia i obowiązek pokrycia kosztów wynajęcia prawnika przez bliskich Kacpra. Z kolei Iusif K. trafi do więzienia na 10 lat, a do tego musi zapłacić pokrzywdzonym 200 tys. zł zadośćuczynienia.

- W polskim prawie nie ma takiej kary, jaką ja chciałbym, żeby orzeczono zabójcom mojego syna. Zasądzone pieniądze absolutnie nie wynagrodzą nam straty i cierpienia — powiedział "Faktowi" Roman Semeniuk, ojciec Kacpra.