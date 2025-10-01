Brutalny samosąd na Ukraińcu! Nastolatkowie ogolili mu głowę i zrobili to. Wszystko się nagrało

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-01 12:07

Grupa nastolatków z Wrocławia dokonała samosądu na obywatelu Ukrainy. Jak poinformowała 1 października policja, sprawcy zwabili go, zakładając fikcyjny profil w mediach społecznościowych i prosząc o spotkanie. Gdy 23-latek dotarł na miejsce, napastnicy pobili go, ogolili mu głowę i wymalowali na twarzy symbole nazistowskie - jakby tego było, wszystko nagrali. Wszyscy zostali już zatrzymani.

  • Grupa nastolatków z Wrocławia dopuściła się samosądu na 23-letnim Ukraińcu.
  • Wykorzystując fałszywy profil w mediach społecznościowych, zwabili mężczyznę na spotkanie, gdzie pobili go i upokorzyli.
  • Sprawcy ogolili mu głowę, namalowali na twarzy nazistowskie symbole i nagrali całe zdarzenie.
  • Jakie konsekwencje poniosą nieletni sprawcy?

Wrocław. Samosąd na Ukraińcu. Zatrzymani to polscy nastolatkowie

Nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje poniesie grupa nastolatków z Wrocławia, którzy dopuścili się samosądu na 23-letnim Ukraińcu. W gronie sprawców jest m.in. osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, więc oceną ich odpowiedzialności za zdarzenie, do którego doszło we wrześniu br., zajmie się sąd rodzinny.

Według ustaleń śledczych z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, młodzi ludzie założyli fałszywy profil w mediach społecznościowych, podszywając się pod 16-letnią dziewczynę, rzekomo zainteresowaną kontaktami seksualnymi. W ten sposób nawiązali kontakt z 23-latkiem, a następnie umówili się z nim na spotkanie. Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków - przekazała podkom. Aleksandra Freus z zespołu prasowego KMP we Wrocławiu.

Obywatel Ukrainy został następnie pobity, a sprawcy ogolili mu głowę i wymalowali na twarzy nazistowskie symbole. Żeby jeszcze bardziej go ośmieszyć, nagrali całe zdarzenie kamerą. Policjanci są obecnie na etapie ustalania roli każdego z zatrzymanych nastolatków w przestępstwie.

Apelujemy do młodzieży i rodziców! Jeśli pojawiają się podejrzenia dotyczące propozycji seksualnych wobec osób małoletnich, należy natychmiast powiadomić organy ścigania. Samodzielne działania i próby „wymierzania sprawiedliwości” mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji – zarówno dla ofiary, jak i dla sprawców - dodaje Freus.

Bestialskie pobicie w Jaworniku Polskim 

Wrocław. Polscy nastolatkowie dokonali samosądu na 23-letnim Ukraińcu. Jest nagranie przestępstwa.
