Grupa nastolatków z Wrocławia dopuściła się samosądu na 23-letnim Ukraińcu.

Wykorzystując fałszywy profil w mediach społecznościowych, zwabili mężczyznę na spotkanie, gdzie pobili go i upokorzyli.

Sprawcy ogolili mu głowę, namalowali na twarzy nazistowskie symbole i nagrali całe zdarzenie.

Jakie konsekwencje poniosą nieletni sprawcy?

Wrocław. Samosąd na Ukraińcu. Zatrzymani to polscy nastolatkowie

Nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje poniesie grupa nastolatków z Wrocławia, którzy dopuścili się samosądu na 23-letnim Ukraińcu. W gronie sprawców jest m.in. osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, więc oceną ich odpowiedzialności za zdarzenie, do którego doszło we wrześniu br., zajmie się sąd rodzinny.

- Według ustaleń śledczych z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, młodzi ludzie założyli fałszywy profil w mediach społecznościowych, podszywając się pod 16-letnią dziewczynę, rzekomo zainteresowaną kontaktami seksualnymi. W ten sposób nawiązali kontakt z 23-latkiem, a następnie umówili się z nim na spotkanie. Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków - przekazała podkom. Aleksandra Freus z zespołu prasowego KMP we Wrocławiu.

Obywatel Ukrainy został następnie pobity, a sprawcy ogolili mu głowę i wymalowali na twarzy nazistowskie symbole. Żeby jeszcze bardziej go ośmieszyć, nagrali całe zdarzenie kamerą. Policjanci są obecnie na etapie ustalania roli każdego z zatrzymanych nastolatków w przestępstwie.

- Apelujemy do młodzieży i rodziców! Jeśli pojawiają się podejrzenia dotyczące propozycji seksualnych wobec osób małoletnich, należy natychmiast powiadomić organy ścigania. Samodzielne działania i próby „wymierzania sprawiedliwości” mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji – zarówno dla ofiary, jak i dla sprawców - dodaje Freus.