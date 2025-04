Ulubienica wrocławskiego zoo wyjechała do Francji. Tapirzyca Sara bezpiecznie trafiła do Zoo de Cerza

Wrocław. Podawał się za ginekologa, teraz grozi mu więzienie!

Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o przestępstwa związane z podrabianiem dokumentów i poświadczaniem nieprawdy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty z artykułów 271 i 273 kodeksu karnego. Jak informuje kuriergmin.pl, oszust pochodzi z Wołowa, gdzie pracuje jako organista.

Jak wynika z ustaleń policji, mieszkaniec Wrocławia miał specyficzny sposób na podryw. We tamtejszych klubach muzycznych przedstawiał się jako ginekolog, by w oczach nowo poznanych kobiet zyskać na atrakcyjności i imponować im. Co więcej, posuwał się do oferowania im "leczenia".

- Mówił, że pracuje we wrocławskim szpitalu – dodaje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W związku z tą sprawą, prowadzone jest śledztwo prokuratorskie. Policjanci apelują do kobiet, które mogły paść ofiarą tego procederu, aby zgłaszały się do Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki przy ul. Ślężnej 115-129 we Wrocławiu.