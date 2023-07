Wiemy ile czasu to potrwa

Jak podaje RMF FM, w środę (5 lipca) przed południem w parku nieopodal ul. Szybowcowej we Wrocławiu znaleziono ciało 25-letniego mężczyzny. Według nieoficjalnych informacji denat miał założony worek na głowę a wokół szyi zaciśnięty przewód słuchawkowy. Zapytaliśmy podkomisarza Wojciecha Jabłońskiego o tę sprawę. - Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu - skwitował krótko podkomisarz Jabłoński. Do sprawy będziemy wracać.

