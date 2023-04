Biegała nago po wrocławskim parku w Wielkanoc! Wskoczyła do lodowatej wody. Nagranie obiegło sieć

Naga kobieta we Wrocławiu. Nagranie krąży po sieci

Zaskakujące sceny miały miejsce w Wielkanoc, 9 kwietnia w parku Tołpy we Wrocławiu. Jak widać na nagraniach krążących w sieci, po parkowych alejkach biegała naga, czarnoskóra kobieta. Najpierw mówiła coś głośno w swoim języku. Po chwili zaczęła biec za jedną z osób chodzących po parku. Ta uciekła przed będącą w stroju Ewy 27-latką. Sprawczyni całego zamieszania postanowiła wykąpać się w pobliskim zbiorniku. Mimo panującego chłodu weszła do stawu. Po jakimś czasie w parku Tołpy pojawili się policjanci. Na nagraniu widać, jak próbują przekonać czarnoskórą kobietę, aby opuściła park. Ta jednak nie chciała wyjść z wody. Po chwili jeden z mundurowych również wszedł do wody aż po uda, chwycił kobietę i obezwładnił ją. Główna bohaterka zdarzenia krzyczała wniebogłosy. Poniżej można zobaczyć film. Uwaga, jest on przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Policja z Wrocławia o nagiej kobiecie

Mundurowi dostali zgłoszenie w Wielkanoc (9 kwietnia) około godz. 17.15. Pierwsze informacje mówiły o kobiecie, która chce skoczyć z okna. Potem pojawiły się doniesienia z parku. - Przybyli na miejsce funkcjonariusze ujęli kobietę, do której wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Była to 27-letnia obywatelka jednego z krajów afrykańskich. Została przetransportowana, w asyście policji, do jednego z wrocławskich szpitali - powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" aspirant Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu. Wiadomo, że kobieta nie popełniła żadnego przestępstwa, natomiast jej nieodpowiedzialne zachowanie stanowiło dla niej spore zagrożenie. Dlatego też policjanci musieli zainterweniować. Obecnie 27-latka jest pod opieką lekarzy.