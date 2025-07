Wrocław. Miłość fizyczna na środku stadionu. Para z nagrania to Polacy

Jaki będzie finał miłosnych igraszek na stadionie we Wrocławiu? Jak informuje "Gazeta Wrocławska", para, która została nagrana w nocy z 28 na 29 czerwca przez kamerę monitoringu, to dwoje 34-latków z Polski. Na początku nie było pewne, że to mieszkańcy naszego kraju, bo w miniony weekend na Tarczyński Arena Wrocław odbywała się międzynarodowa impreza Ultrace 2025, w której wzięli udział miłośnicy tuningowanych aut i driftowania. Tak na marginesie 34-latkowie byli również uczestnikami wydarzenia.

- Uczestnicy zostali zidentyfikowani na podstawie zapisu z monitoringu. To osoby biorące udział w nocnej imprezie @ultrace_official. Zajście miało miejsce około 4:20 rano. Para została poinformowana o możliwych konsekwencjach. Wykroczenie zostanie zgłoszone na policję - czytamy na profilu na platformie X Tarczyński Arena Wrocław.

To grozi baraszkującej parze

Jak przekazała "Super Expressowi" aspirantka sztabowa Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, mundurowi przyjęli już zawiadomienie w tej sprawie.

- Całe zdarzenie ma charakter nieobyczajnego wybryku podlegającego pod kodeks wykroczeń. Może to być jeszcze rozpatrywane pod kątem wtargnięcia bez pozwolenia na murawę stadionu, co może być niezgodne z regulaminem obiektu, ale wszystko zależy od treści zgłoszenia - wyjaśnia kobieta.

Parze 34-latków, która okazywała sobie uczucia na Tarczyński Arena Wrocław, grozi teraz kara: aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1 500 zł.

Para uprawiała seks w centrum Gorzowa. Wstyd to mało powiedziane!