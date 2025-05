Strzelanina we Wrocławiu! Kobieta i mężczyzna nie żyją. Szokujące sceny we wtorkowy poranek [AKTUALIZACJA]

Wrocław. Zaginęła 15-letnia Martyna Zimoląg

Trwają poszukiwania 15-letniej Martyny Zimoląg, które prowadzą policjanci z Wrocławia. Dziewczyna zniknęła 4 maja br., ale komunikat policji w tej sprawie pojawił się 9 maja.

- Nie pozyskaliśmy od tego czasu żadnych nowych informacji na temat ewentualnego miejsca pobytu zaginionej - przekazał "Super Expressowi" komisarz Wojciech Jabłoński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

15-latka była po raz ostatni widziana, gdy opuściła dom swojej babci przy ul. Baryckiej na Olbinie we Wrocławiu. Później kontaktowała się jeszcze z kobietą za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale od tego czasu jej telefon pozostaje wyłączony.

Rysopis i ubiór zaginionej

Rysopis zaginionej: wiek 15 lat, wzrost około 170 cm, oczy niebieskie, szczupła budowa ciała, włosy ciemne, długie, twarz pociągła, brak znaków szczególnych.

Ubiór: w momencie zaginięcia ubrana była w legginsy koloru szarego, bluzę sportową w kolorze szarym z kapturem, czarne buty sportowe i miała torbę na ramię koloru szarego.

- Policjanci zwracają się z prośbą do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Ołbin osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu 47 871 43 06 lub drogą mailową: [email protected] - apeluje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.