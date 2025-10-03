Rozlał benzynę na stacji paliw i podpalił! Przerażające zdarzenie zarejestrowała kamera [ZDJĘCIA]

Policja zatrzymała 49-latka z Wrocławia, który przyjechał na stację paliw przy ul. Gubińskiej, po czym rozlał benzynę z dystrybutora i podpalił. Mężczyzna zrobił to bez żadnego powodu i jak gdyby nigdy nic odjechał z miejsca zdarzenia. Pożar udało się szybko ugasić, dlatego nic się nie stało. Mundurowi poinformowali, że do zdarzenia doszło 26 września.

Wrocław. 49-latek podpalił benzynę na stacji paliw

Kara maksymalna 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który podpalił benzynę na stacji paliw przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera. Na nagraniu widzimy, jak kierujący toyotą podjeżdża pod dystrybutor, wysiada, po czym chwyta za pistolet do tankowania i rozlewa benzynę na ziemię. Następnie mężczyzna podpala ciecz i odjeżdża z miejsca zdarzenia.

Na szczęście w wyniku tego nieodpowiedzialnego i skrajnie niebezpiecznego zachowania nikt nie odniósł obrażeń, a ogień został szybko ugaszony. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych, ustalili miejsce przebywania osoby podejrzanej o dokonanie tego czynu i w krótkim czasie zatrzymali 49-letniego mieszkańca Wrocławia - informuje podkom. Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 

Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach. Decyzją sądu, który przychylił się do wniosku śledczych, został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna. 

