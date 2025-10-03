49-letni mężczyzna podpalił benzynę na stacji paliw we Wrocławiu, co nagrały kamery monitoringu.

Jego niebezpieczne zachowanie mogło zagrozić wielu osobom i mieniu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał, bo pożar udało się szybko ugasić.

Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Co go skłoniło do tak ryzykownego czynu?

Wrocław. 49-latek podpalił benzynę na stacji paliw

Kara maksymalna 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który podpalił benzynę na stacji paliw przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera. Na nagraniu widzimy, jak kierujący toyotą podjeżdża pod dystrybutor, wysiada, po czym chwyta za pistolet do tankowania i rozlewa benzynę na ziemię. Następnie mężczyzna podpala ciecz i odjeżdża z miejsca zdarzenia.

- Na szczęście w wyniku tego nieodpowiedzialnego i skrajnie niebezpiecznego zachowania nikt nie odniósł obrażeń, a ogień został szybko ugaszony. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych, ustalili miejsce przebywania osoby podejrzanej o dokonanie tego czynu i w krótkim czasie zatrzymali 49-letniego mieszkańca Wrocławia - informuje podkom. Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach. Decyzją sądu, który przychylił się do wniosku śledczych, został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna.