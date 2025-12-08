Szokujący wyrok za strzelaninę w galerii handlowej! Poszkodowany stracił oko. To dlatego Michał F. sięgnął po broń

Dyskryminacja z powodu przynależności narodowej to według sądu we Wrocławiu powód strzelaniny w galerii handlowej Wroclavia. Jak przekazała tamtejsza prokuratura w piątek, 5 grudnia, wyrok 5-letniego więzienia w tej sprawie usłyszał Michał F., który zaczął strzelać z pistoletu pneumatycznego w kierunku obywatela Rumunii, w wyniku czego poszkodowany stracił oko i doznał innych obrażeń.

Wrocław. Wyrok za strzelaninę w galerii handlowej

  • Wrocławska galeria handlowa Wroclavia była miejscem ataku na obywatela Rumunii.
  • Michał F. postrzelił mężczyznę z pistoletu pneumatycznego, a następnie go pobił, powodując ciężkie obrażenia ciała.
  • Ofiara straciła oko, a sprawca został skazany na 5 lat więzienia i obowiązek zapłaty ponad 330 tys. zł, co jest jednocześnie odszkodowaniem i zadośćuczynieniem dla poszkodowanego. 
  • Co doprowadziło do tego, że atak miał podłoże nienawiści na tle narodowej?

Wrocław. Wyrok za strzelaninę w galerii handlowej Wroclavia

5 lat więzienia i obowiązek zapłaty ponad 330 tys. zł w formie odszkodowania i zadośćuczynienia - to wyrok dla Michała F., który doprowadził do ciężkich obrażeń ciała u obywatela Rumunii. Do zdarzenia doszło 15 marca br. w galerii handlowej Wroclavia we Wrocławiu, gdzie oskarżony wyciągnął broń i zaczął strzelać w kierunku mężczyzny - skazany był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. 

- Kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z posiadanego pistoletu pneumatycznego GLOCK 17 V kal. 43 nr JA044034, a następnie bił go ręką i kopał po całym ciele, w następstwie czego pokrzywdzony odniósł obrażenia stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" prokuratorka, obywatel Rumunii stracił podczas zdarzenia oko, a dodatkowo nadal przechodzi rehabilitację w związku z odniesionymi ranami. Wedle ustaleń śledczych Michał F. zaatakował go z powodu jego przynależności narodowej. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. 

