Wrocławska galeria handlowa Wroclavia była miejscem ataku na obywatela Rumunii.

Michał F. postrzelił mężczyznę z pistoletu pneumatycznego, a następnie go pobił, powodując ciężkie obrażenia ciała.

Ofiara straciła oko, a sprawca został skazany na 5 lat więzienia i obowiązek zapłaty ponad 330 tys. zł, co jest jednocześnie odszkodowaniem i zadośćuczynieniem dla poszkodowanego.

Co doprowadziło do tego, że atak miał podłoże nienawiści na tle narodowej?

Wrocław. Wyrok za strzelaninę w galerii handlowej Wroclavia

5 lat więzienia i obowiązek zapłaty ponad 330 tys. zł w formie odszkodowania i zadośćuczynienia - to wyrok dla Michała F., który doprowadził do ciężkich obrażeń ciała u obywatela Rumunii. Do zdarzenia doszło 15 marca br. w galerii handlowej Wroclavia we Wrocławiu, gdzie oskarżony wyciągnął broń i zaczął strzelać w kierunku mężczyzny - skazany był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających.

- Kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z posiadanego pistoletu pneumatycznego GLOCK 17 V kal. 43 nr JA044034, a następnie bił go ręką i kopał po całym ciele, w następstwie czego pokrzywdzony odniósł obrażenia stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" prokuratorka, obywatel Rumunii stracił podczas zdarzenia oko, a dodatkowo nadal przechodzi rehabilitację w związku z odniesionymi ranami. Wedle ustaleń śledczych Michał F. zaatakował go z powodu jego przynależności narodowej. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.