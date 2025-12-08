Audi w Jeziorze Jaśkowickim! Samochód wyciągnęli strażacy. Zaskakujące ustalenia [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-08 11:30

Strażacy wyciągnęli z Jeziora Jaśkowickiego w powiecie legnickim osobowe audi - do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 grudnia, po godz. 9. Okazało się, że kierujący autem, który zaparkował je dzień wcześniej na slipie dla łodzi, prawdopodobnie przez pomyłkę wrzucił jeden z biegów, a pojazd stoczył się do akwenu. To nie on wezwał jednak na miejsce służby ratunkowe.

Audi w Jeziorze Jaśkowickim pod Legnicą. Wyciągnęli je strażacy

i

Autor: BLACK17BG/ Pixabay.com Strażacy wyciągnęli z Jeziora Jaśkowickiego w powiecie legnickim osobowe audi - do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 grudnia, po godz. 9. Okazało się, że kierujący autem, który zaparkował je dzień wcześniej na slipie dla łodzi, prawdopodobnie przez pomyłkę wrzucił jeden z biegów, a pojazd stoczył się do akwenu, zdj. ilustracyjne

  • W Jeziorze Jaśkowickim w pobliżu Kunic w powiecie legnickim znaleziono samochód marki Audi, co zakończyło się interwencją służb ratunkowych.
  • Pojazd samoistnie stoczył się do wody ze slipu, gdy kierowca, który zaparkował nad akwenem, spędzał czas z dziewczyną.
  • Jakie były dokładne okoliczności tego nietypowego zdarzenia i czy kierowca poniósł konsekwencje?

Audi w Jeziorze Jaśkowickim. Auto zsunęło się ze slipu

Przypadkowi świadkowie powiadomili policję, straż pożarną, ale też WOPR o samochodzie marki audi w Jeziorze Jaśkowickim w pobliżu Kunic. W związku ze zdarzeniem, do którego doszło w niedzielę, 7 grudnia, w godzinach porannych, nikomu nic się nie stało. Samochód samoistnie stoczył się do wody ze slipu dla łódek, po tym jak kierujący pojazdem prawdopodobnie omyłkowo wrzucił bieg, zamiast zaciągnąć hamulec - takie są wstępne ustalenia policji w tej sprawie, o czym poinformowała "Super Express" kom. Jagoda Ekiert, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

- Po dotarciu, na miejscu obecne zespoły PSP z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz druhowie z OSP Kunice, wyciągnęli samochód z wody przy użyciu wyciągarki - przekazało na swoim profilu facebookowym Dolnośląskie WOPR.

Jak dodają woprowcy, kierujący pojazdem tłumaczył się ponadto, że do zdarzenia doszło, gdy spędzał czas z dziewczyną. Po wyciągnięciu z jeziora strażacy przekazali samochód mężczyźnie.

Oskarżeni o śmiertelne pobicie stanęli przed sądem

Polecany artykuł:

35-latek huknął w tira i zderzył się czołowo z busem! Śmiertelny wypadek na DK …
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA LEGNICA
JEZIORO