Zawsze był blisko. Blisko ludzi, urzędowych spraw, oddany całym sobą temu, w co wierzył i co było Jego pasją. Nigdy nie przeszedł bez podania ręki, zapytania co słychać. Stawał murem, gdy było trzeba, dużo żartował, troszczył się o drugiego człowieka. W Jego towarzystwie każdy czuł się akceptowany i ważny… Przez ponad 20 lat każdego dnia pokonywał kilkadziesiąt kilometrów, by działać na rzecz regionu. Wielu podziwiało, że mu „się chce”. A jemu się chciało zawsze…