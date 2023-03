Wrocław wypowiedział wojnę nielegalnym taksówkarzom

Próbował włamać się do szpitala, później okradł karetkę pogotowia

Wrocław, jako pierwsze miasto w Polsce, na tak dużą skalę wypowiedziało wojnę nieuczciwym taksówkarzom. Urząd Miasta przygotował i rozpoczął kampanię informacyjną, której celem jest uświadamianie i edukowanie pasażerów, w jaki sposób rozpoznać legalnie działającą taksówkę. Każdy pojazd taxi powinien być odpowiednio oznaczony. Musi mieć lampę ze znakiem „taxi”, numer boczny z napisem WROCŁAW oraz tabliczkę o taryfie opłat.

Teraz kierowca każdej legalnie działającej taksówki we Wrocławiu może otrzymać od Urzędu Miejskiego darmową naklejkę z kodem QR i napisem „Sprawdź taksówkę”. Można je otrzymać w Wydziale Transportu UMW. Po zeskanowaniu kodu, telefon użytkownika zostanie przekierowany do bazy legalnie działających we Wrocławiu taksówek.

We Wrocławiu zarejestrowanych jest ponad 6214 taksówek. Wrocławscy urzędnicy najpierw szkolili policjantów, jak rozpoznać czy dany pojazd ma uprawnienia administracyjne do przewozu osób. Potem policjanci w grudniu i marcu przeprowadzili kontrole.

– Ich wyniki były niepokojące, wystawiono 60 mandatów, zatrzymano 30 dowodów rejestracyjnych, 8 osób nie miało licencji uprawniającej do świadczenia usług w zakresie przewozu osób, a 20 pojazdów nie nadawało się do jazdy. Co więcej, kilku kierowców miało przy sobie narkotyki – wyliczał podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dla którego bezpieczeństwo w mieście jest priorytetem, przypomniał, że Wrocław wprowadził szereg programów chroniących mieszkańców, także podczas jazdy taksówkami. – Ale podstawą jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo samemu m.in. przy wykorzystaniu narzędzi, które daje miasto. Program „legalna taksówka” jest jednym z nich – mówił prezydent Jacek Sutryk.

Nie od dziś wiadomo, że w kolejnych miastach Polski dochodzi do przestępstw oraz nieprawidłowości w działaniu taksówek, głównie tych oferujących usługi za pośrednictwem aplikacji.

