Wrocław zaraz po Rzymie i Londynie. 90 transplantacji szpiku u dzieci

90 transplantacji szpiku u dzieci wykonano w szpitalu uniwersyteckim

- 90 transplantacji to jest rzeczywiście rekord, w tym 72 procedury allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych szpiku czy krwi obwodowej. To jest wynik bardzo duży. To jest trzecie miejsce, jeżeli chodzi o liczbę zabiegów pediatrycznych w Europie. Tylko Rzym i Londyn wykonują tych zabiegów więcej niż Wrocław - powiedział prof. Krzysztof Kałwak, szef Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu.

Wyjaśnił, że to wrocławska klinika wykonuje od lat około 50 proc. wszystkich zabiegów allogenicznych w Polsce. Dodał, że w minionym roku w tej placówce wykonano też 11 terapii CART-T, a są one wykonywane w Polsce tylko w USK we Wrocławiu.

- To jest terapia, która na chwilę obecną dla dzieci zarejestrowana jest tylko we Wrocławiu. Jesteśmy jedynym ośrodkiem, który tę terapię wykonuje. Mamy już 21 dzieci, którym daliśmy szansę. To terapia zarezerwowana tak naprawdę dla pacjentów bez nadziei. I z tych 21 pacjentów 17 dzieci żyje, a więc wynik jest naprawdę kapitalny, chyba nawet lepszy niż w ośrodkach amerykańskich czy niemieckich - powiedział prof. Kałwak.

Dodał, że od początku wojny na Ukrainie w klinice wykonywane są transplantacje u dzieci, które trafiły tu z ukraińskich placówek. Wykonano już 12 transplantacji allogenicznych i jedną terapię CART-T u małych pacjentów z Ukrainy.

Jak podano, w sumie w dwóch klinikach hematologicznych USK (dziecięcej i dla dorosłych) w 2022 roku wykonano prawie 250 transplantacji szpiku kostnego.

44 transplantacje serca u dorosłych

Natomiast w Klinice Kardiochirurgii USK w 2022 roku wykonano 44 transplantacje serca u dorosłych pacjentów. - Ta liczba 44 jest ważna dlatego, że to najwięcej transplantacji u dorosłych pacjentów wykonanych w Polsce w jednym ośrodku w tym 2022 roku. To dla nas mały rekord i duża radość, że tylu pacjentom udało nam się pomóc. Od początku naszego programu, czyli od lutego 2021 roku dokonaliśmy już do tej pory 88 przeszczepień, z czego cztery już w styczniu tego roku - powiedział kardiochirurg dr Maciej Bochenek.

Dodał, że wykonywano nie tylko przeszczepienia serc, ale również transplantacje wielonarządowe m.in. jednocześnie przeszczepiano serce i nerkę lub wykonywano też retransplantację serca.

- Wśród naszych pacjentów zeszłym roku 30 proc. to były osoby, które wymagały mechanicznego wspomagania, był podłączone do różnych pomp, wspomagających pracę serca. To jest bardzo dużo najtrudniejszych pacjentów. 50 proc. naszych pacjentów to były reoperacje, czyli chorzy, którzy już wcześniej przeszli jedną operację serca i wymagali kolejnej. To są retransplantacje serca - powiedział dr Bochenek.

26 stycznia obchodzony jest w Polsce Dzień Transplantacji. Tego dnia w 1966 roku we Wrocławiu prof. Wiktor Bross przeszczepił pierwszą w naszym kraju nerkę od zmarłego dawcy.