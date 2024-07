Wybory burmistrza Trzebnicy do powtórki

Marek Długozima burmistrzem Trzebnicy jest od 2006 roku. W wyborach 7 kwietnia o jego zwycięstwie w I turze zdecydował 1 głos! Czworo pozostałych kandydatów łącznie otrzymało 5076 głosów, a na urzędującego burmistrza zagłosowało 5077 mieszkańców.

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynęły wtedy trzy protesty wyborcze. Chodziło o ponowne przeliczenie kart, bo kilka głosów było nieważnych, a oprócz tego – zdaniem protestujących – w protokołach brakowało kilku kart. Powodem trzeciego protestu był fakt, że członkiem jednej z obwodowych komisji była… siostra burmistrza.

Sąd I instancji oddalił dwa pierwsze protesty wyborcze, ale za uzasadniony uznał trzeci z nich. Po odwołaniu sprawa trafiła do Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który na posiedzeniu w środę, 24 lipca, podtrzymał postanowienie sądu pierwszej instancji o nieważności wyboru Marka Długozimy na burmistrza Trzebnicy. - Sąd postanowił, że wybory muszą zostać powtórzone w obwodzie nr 14 – powiedziała sędzia Małgorzata Lamparska, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. To właśnie tam, jako wiceprzewodnicząca, zasiadała siostra burmistrza.

Prawomocne postanowienie sądu oznacza, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie musiała rozpisać ponowne wybory w obwodzie głosowania nr 14. Wynik ponownych wyborów zdecyduje, czy odbędzie się druga tura wyborów burmistrza Trzebnicy.

Wyniki kwietniowych wyborów na burmistrza Trzebnicy

Marek Długozima – 50,00% - 5 077 głosów

Iwona Kurowska – 24,16% - 2 453 głosów

Krzysztof Śmiertka – 12,18% - 1 237 głosów

Zbigniew Kuźma – 6,86% – 697 głosów

Renata Bujak-Ziółkowska – 6,79% - 689 głosów