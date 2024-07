QUIZ: My podajemy miasto, Ty województwo. Wcale nie jest łatwo! Już 10 pkt. będzie sukcesem za test z geografii

Tragiczny wypadek na wschodniej obwodnicy Wrocławia

Do zdarzenia doszło we wtorek, 23 lipca, po godz. 21. Na wschodniej obwodnicy Wrocławia, pomiędzy miejscowościami Kiełczówek i Łany, doszło do czołowego zderzenia dwóch osobowych mercedesów. Siła uderzenia była potworna – przody obu pojazdów zostały dosłownie zmiażdżone.

Niestety, skutki wypadku okazały się tragiczne. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować życia jednego z kierowców, 32-letniego mężczyzny. Dwie osoby w stanie krytycznym trafiły do szpitala.

- Niestety, w szpitalu zmarł drugi z kierowców, 28-letni mężczyzna. 23-letni pasażer, który z nim jechał, jest w ciężkim stanie – mówi nam młodszy aspirant Rafał Jarząb z wrocławskiej policji.

Jak dodaje funkcjonariusz, ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 28-latek – z niewyjaśnionych na razie przyczyn – zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z mercedesem prowadzonym przez 32-latka.

Na czas akcji ratunkowej, a potem podczas działań policjantów i prokuratora, obwodnica była zablokowana. W działaniach uczestniczyło 6 zastępów straży pożarnej, policja oraz śmigłowiec LPR oraz zastępy ratownictwa medycznego.