Tragiczny weekend nad wodą. Utonęło 17 osób

Wakacje w pełni. W upalne dni wielu z nas szuka ochłodzenia nad wodą. Wtedy baseny i kąpieliska, a także jeziora, stawy czy okolice rzek przeżywają prawdziwe oblężenie. Niestety, wciąż wiele osób zapomina, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Statystyki są przerażające. Od początku wakacji w Polski utonęło 90 osób. Szczególnie tragiczny był ostatni weekend, podczas którego życie w wodzie straciło 17 osób, w tym troje dzieci. Ponury rekord padł w niedzielę, 21 lipca, kiedy utonęło 10 osób.

Niestety, do kilku tragedii doszło na Dolnym Śląsku. Upalna niedziele dała się we znaki również ratownikom wodnym, strażakom czy policjantom, którzy mieli ręce pełne roboty. - W niedzielę, 21 lipca padł rekord. Otrzymaliśmy 7 wezwań z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu z numeru 112 oraz 2 wezwania na nasz numer alarmowy 984 – poinformowało Dolnośląskie WOPR.

Przed południem WOPR-owcy dostali wezwanie do miejscowości Chełm, gdzie wędkarze natrafili na ciało płynące w Odrze. Był to poszukiwany od soboty mężczyzna. - O godz. 16:09 dostaliśmy wezwanie do miejscowości Kamieniec Wrocławski nad Bajkał - rozlewisko Odry. Mężczyzna wszedł do wody i z niej nie wrócił. Około 60-ciolatka przez kilka godzin poszukiwał zespół ratowników WOPR z sonarem holowanym, PSP z sonarem dookolnym oraz policja wodna dronem podwodnym. Służby działały wspólnie. Działania zakończono po godz. 21.30 bez skutków. Działania utrudniała duża warstwa mułu na dnie zbiornika – poinformował WOPR na swoim profilu na Facebooku. Niestety, na drugi dzień z wody wyłowiono ciało mężczyzny.

Do kolejnej tragedii doszło przed godz. 20 w Bolesławcu, gdzie w stawie przy drodze na żwirownię utonął 16-latek.