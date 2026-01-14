Wyniki Mini Lotto - 13.01.2026

We wtorkowym losowaniu Mini Lotto padły następujące liczby: 11, 25, 31, 34 i 39. Okazało się, że aż dwóch graczy w różnych częściach Polski wytypowało dokładnie taki sam zestaw, a co za tym idzie - wygrali ogromne pieniądze!

Gdzie padły wysokie wygrane w Mini Lotto?

Pierwszy ze szczęśliwców zagrał w Mini Lotto we Wrocławiu, w punkcie Lotto przy ul. Dokerskiej, płacąc za zakład jedyne dwa złote. Drugi zainwestował trochę więcej, gdyż zagrał systemem 6 z 42, wypełniając kupon w Wierciszowie na Lubelszczyźnie. Obaj zgarnęli główną wygraną w kwocie 219 169,20 zł. Od tej kwoty potrącony zostanie podatek od wysokich wygranych.

Co można zrobić z taką wygraną?

200 tysięcy złotych to kwota, dzięki której można zrealizować wiele nieosiągalnych dotąd planów i marzeń. Można wybrać się na egzotyczną wycieczkę, kupić nowy samochód, albo po prostu zapewnić sobie trochę luksusu. Możliwości jest naprawdę sporo!

Jak grać w Mini Lotto?

Zagrać można w tradycyjny sposób, w punkcie Lotto, ale także na stronie internetowej www.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Jeden zakład kosztuje tylko 1,50. Następnie należy wybrać 5 z 42 liczb i oczekiwać losowania. Główna wygrana wynosi 400 tysięcy, jednak w przypadku kilku szczęśliwych kuponów, jest ona dzielona na wszystkich graczy.

