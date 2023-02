Badanie KTG – co to jest? Kardiotokografia bez tajemnic

To jedno z podstawowych badań, które wykonuje się u kobiet w ciąży, szczególnie w trzecim trymestrze oraz w trakcie porodu. KTG jednocześnie analizuje czynności serca, ruchy płodu oraz czynności skurczowe mięśnia macicy. Wykonuje się je, by sprawdzić, czy dziecko prawidłowo się rozwija. Badanie pozwala wykryć stany zagrażające zdrowiu dziecka, takie jak niedotlenienie czy nieprawidłowa akcja serca.

- Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz mając na uwadze ogromne zainteresowanie i to, że przeprowadzony w ubiegłym roku pilotaż związany ze zdalną usługą KTG zapewnił komfort i bezpieczeństwo kobietom w ciąży i ich pociechom, Zarząd Powiatu Wrocławskiego zdecydował o kontynuacji pilotażu w roku 2023 w postaci programu, który obejmie 110 kobiet w ciąży – mówi Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

i Autor: materiały prasowe Wyjątkowy program w powiecie wrocławskim. Jesteś kobietą w ciąży? Zgłoś się już teraz

Program dedykowany jest do kobiet, które są w ciąży pojedynczej w co najmniej 34. tygodniu i zamieszkują na terenie powiatu wrocławskiego. Wystarczy zadzwonić pod nr 22 308 03 00 lub 71 722 18 04 od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15:30 i zarejestrować się. Można się skontaktować również pod adresem e-mail: powiatwroclawski@carebits.pl. Pierwszeństwo w programie mają kobiety z ciążą z powikłaniami, np. cukrzycą czy nadciśnieniem tętniczym.

Program Powiatu Wrocławskiego zakłada:

wypożyczenie przenośnego aparatu KTG;

analizę i interpretację (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu w/w aparatu KTG i przesłanie zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego.

Jak wygląda program KTG dla przyszłych mam?

Ciężarne będą miały zapewnioną kliniczną jakość zapisów badań w domu oraz możliwość wykonania całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne wykonania telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań i interpretację wyników KTG całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyników badania, wykonanego całodobowo, kobieta jest niezwłocznie informowana telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego o wyniku usługi i dalszych krokach postępowania.

Urządzenia do telemedycznego KTG przekazywane kobietom są spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa UE i posiadają odpowiednie zgody i certyfikaty bezpieczeństwa UE w zakresie dopuszczającym go do użytku i są narzędziem wspomagającym proces opieki prenatalnej (nie zwalnia kobiety ciężarnej z obowiązku pozostawania w trakcie ciąży pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego).

Program finansowany jest z budżetu Powiatu Wrocławskiego.

