Wypadek czołgów w ośrodku w Świętoszowie Jeden z Leopardów poważnie zniszczony

Jak informuje Defence24.pl, na terenie Ośrodka Szkolenia Leopard w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie doszło do wypadku dwóch czołgów Leopard 2A4. Te doniesienia potwierdził ppłk Marek Pawlak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak wynika z analizy zdjęć ze zdarzenia, do którego doszło 14 kwietnia, tył kadłuba jednego z czołgów wjechał na przód kadłuba drugiego, powodując poważne uszkodzenia wieży, która została wyrwana z mocowań pierścienia oporowego i pierścienia ślizgowego. W zderzeniu obu maszyn brali udział żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, ale żaden z nich nie odniósł na szczęście obrażeń. W poniedziałek, 17 kwietnia, na Twitterze pojawiły się fotki zniszczonego czołgu. Maszyna trafiła już do hali remontowej, gdzie ma zostać poddana oględzinom. - Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa spodziewać się remontu pojazdu i przywrócenia go do służby, być może już w ramach modernizacji do standardu Leopard 2PL - przekonuje Defence24.pl.

