Choć nazwa "Dolnośląska Jerozolima" może brzmieć nieco zagadkowo, to właśnie tak od dekad określa się Wambierzyce, czyli niewielką wieś położoną u stóp Gór Stołowych. Mimo że nie jest to miejsce powszechnie znane szerokiej publiczności, skrywa w sobie ogromne bogactwo duchowe, historyczne oraz architektoniczne. Serce miejscowości stanowi monumentalna bazylika, która zaskakuje rozmachem, stylem i przepychem do tego stopnia, że wielu odwiedzających zastanawia się, czy to jeszcze kościół, czy może już pałac.

"Dolnośląska Jerozolima" perłą regionu

Wambierzyce to wieś o wyjątkowym klimacie i długiej historii, sięgającej średniowiecza. Położona w województwie dolnośląskim stanowi część malowniczej Kotliny Kłodzkiej. Miejscowość liczy dziś zaledwie kilkuset mieszkańców, ale dzięki swojemu religijnemu i kulturowemu znaczeniu od lat przyciąga rzesze wiernych z różnych zakątków Polski i Europy.

Co ciekawe, układ przestrzenny Wambierzyc nie jest przypadkowy, lecz został celowo zaprojektowany w XVIII wieku tak, by nawiązywać do topografii Jerozolimy. Wzgórza otaczające miejscowość symbolizują Górę Oliwną, Syjon i Kalwarię, a poszczególne kaplice i ścieżki odpowiadają stacjom Drogi Krzyżowej. To sprawia, że cała wieś staje się swoistym teatrem duchowości i miejscem religijnego przeżycia.

Bazylika – serce Wambierzyc i duchowy magnes regionu [ZDJĘCIA]

Barokowy majestat w Wambierzycach. Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny to bez wątpienia najważniejsze miejsce w całych Wambierzycach zarówno pod względem duchowym, jak i kulturowym. To właśnie wokół niej koncentruje się życie miejscowości, a majestatyczna sylwetka dominuje w krajobrazie i nadaje wsi wyjątkowy charakter. Dla wielu wiernych świątynia jest miejscem szczególnego kultu i modlitwy, a dla innych niezwykłym dziełem architektury barokowej, które zachwyca rozmachem, symetrią i detalami.