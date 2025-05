Święto rzeki

Dni Odry we wrocławskim zoo

W niedzielę, 25 maja wrocławskie zoo zaprasza do Odrarium, pawilonu poświęconego ekosystemowi rzeki Odry. Będzie tu mnóstwo atrakcji – karmienie wydr, pogadanki z opiekunami zwierząt, gry oraz konkursy i zabawy dla dzieci. Edukatorzy przybliżą mieszkańcom miasta i turystom, jakie bogactwo flory i fauny kryje druga co do długości rzeka w Polsce.